Мешок цемента и бутылка коньяка: что обсудили в суде по делу цемзавода в Белгороде?

— То, что там напечатано… У меня был другой защитник, и получилось так, что я была в нервной обстановке. Я боялась, что буду вообще без адвоката. Я прочитала уже это позже. Я помню, писала, что осознавала, я вижу противоречие. К сожалению, я не читала, а адвокат сказал подписать… — ответила подсудимая.