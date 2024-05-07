Мешок цемента и бутылка коньяка: что обсудили в суде по делу цемзавода в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Подсудимая Елена Алёнина вначале повторила то, что до неё рассказал на одном из предыдущих заседаний Алексей Каторгин, исполняющий обязанности заместителя руководителя Росприроднадзора региона и начальник отдела государственного экологического надзора по Белгородской области:
«Когда к Андросову пришли проверяющие, он понял, что будут замечания. Он попросил меня узнать: если будут какие-то критичные ситуации, то смогу ли я попросить Каторгина решить вопрос со снижением сумм штрафов?»
Но дальше показания свидетеля и подсудимой разнятся. Ранее Каторгин утверждал, что Алёнина первой заговорила о взятке, написав на бумаге число 0,5 — это значит полмиллиона рублей. По версии директора филиала ЦЛАТИ, всё было наоборот.
«Я спросила: в случае, если будут вопросы, как мы их решим? На что мне ответил он, такая там была интересная ситуация… Он сказал: „Это будет очень дорого стоить, я спрошу у шефа. Но не меньше единицы“, — рассказала Алёнина.
Под «единицей», по словам Алёниной, подразумевался миллион рублей. При этом Эдуард Андросов, глава цемзавода на тот момент, к подобным тратам готов не был — «таких денег помощь не стоит». Сама же Алёнина якобы изначально и не предполагала, что речь пойдёт о деньгах.
«О деньгах никто даже не помышлял. Предполагалось, что благодарность будет составлять бутылка коньяка, там, мешок цемента… Каторгин сам начал разговор про деньги. Он не сказал мне: „Ты что, с ума сошла?“ Он начал торговаться».
Отметим, что Каторгин 16 апреля «поклялся детьми», что речи о взятке в 1 млн не шло, а суммы он такой не называл. По итогу Андросов заявил Алёниной, что готов заплатить полмиллиона.
«Каторгин мне несколько раз задавал вопрос: „Как там цемент, не созрел?“ И в очередной раз на листочке я ему написала „0,5“. Подразумевалось, что за помощь Карякина Андросов готов заплатить 500 тысяч рублей».
Со слов подсудимой, помогать должен был именно руководитель ЦЧУ Росприроднадзора Андрей Карякин, так как Каторгин решить здесь ничего не мог.
Деньги последний попросил передать наличкой — «так сказал шеф». В момент передачи взятки Андросова задержали, а Алёнину позже отвезли к следователям для дачи показаний.
Последняя признала сегодня в суде свою вину. Со слов Алёниной, на момент посредничества она не знала, что совершает преступление, а себя она считала «телефоном» — услышала и передала. Корыстного интереса «абсолютно никакого» не было, помогала она «чисто из человеческих отношений».
«Я знала, что дать взятку или взять взятку — это плохо. Я думала, что просто помогаю людям решить вопрос. К сожалению, незнание законов чревато последствиями», — заявила Алёнина.
Но у стороны защиты к словам подсудимой возникли вопросы. Дело в том, что ранее в материалах дела фигурировала другая информация. Прокурор Вера Струкова зачитала предыдущие показания Алёниной:
— «Я поехала на работу к Андросову и при личной встрече передала ему слова Каторгина приехать в 16 часов, чтобы подписать документы и передать деньги». В этих показаниях есть подробности относительно того, что были наличные.
— То, что там напечатано… У меня был другой защитник, и получилось так, что я была в нервной обстановке. Я боялась, что буду вообще без адвоката. Я прочитала уже это позже. Я помню, писала, что осознавала, я вижу противоречие. К сожалению, я не читала, а адвокат сказал подписать… — ответила подсудимая.
Струкова добавила, что передача бутылки коньяка или мешка цемента всё равно считается дачей взятки. Для этого сторона защиты «погуглила» стоимость подарков: мешок обошёлся бы в тысячу рублей, бутылка коньяка — в пару тысяч рублей. Также прокурор отметила ещё одно несоответствие:
— У вас уточнили: «Вы понимали, что ваши действия являются противозаконными?» Вы ответили: «Да, понимала. В содеянном я раскаиваюсь, вину свою признаю. Желаю полностью сотрудничать с органами следствия». То есть, эти показания вы не подтверждаете?
— Протокол я не читала. Подписала с уверенностью, что его прочитал адвокат. Это моё упущение.
— Хорошо, вы это подтверждаете? Сейчас вы в категоричной форме говорите, что не совершали преступление.
— На тот момент я не осознавала. Когда допрашивали, уже, наверное, осознавала. Объяснили, что я не права. Я признаю вину и очень сожалею!
После этого вмешался адвокат Алёниной: он попросил «прекратить давление» на женщину. Также защитник ходатайствовал вызвать в качестве свидетеля следователя Овсянникова, которому глава филиала ЦЛАТИ писала явку с повинной. Суд ходатайство удовлетворил, следующее заседание назначили на 20-е числа мая.