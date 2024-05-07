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Published Сегодня, 09:24

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Ветер

Стихия обрушилась не только на Белгородчину: в соседнем регионе дул штормовой ветер

7 мая 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
Ветер

В Курской области разбираются с последствиями ливня со штормовым ветром

Непогода в Курске накануне привела к отключению электричества в 400 домах и зданиях. Утром 7 мая 22 дома всё ещё оставались без света, сообщает издание «‎Курские известия»
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Вчера, 6 мая, в Курске после ливня со штормовым ветром без света остались 400 домов и зданий. Власти обещали в скором времени исправить неполадки.

Отключение света наблюдалось в 43 населённых пунктах. Восстановлением электроснабжения занимались 12 бригад на 26 единиц техники.

На утро 7 мая без света оставались ещё 22 дома.

В Белгородской области также наблюдались последствия непогоды. В Губкине теплицу снесло ветром, а в Старом Осколе упало дерево и сорвало провода. Устраняли последствия аварийные службы.

МЧС предупреждает жителей Белгородской области о неблагоприятных погодных условиях 7 мая. Ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/с, грозы, град и дожди.

Погода снова не радует белгородцев: МЧС предупреждает о грозах, граде и сильном ветре
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Свет#Дождь#Черноземье#Белгород#Роман Старовойт
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