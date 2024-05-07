Стихия обрушилась не только на Белгородчину: в соседнем регионе дул штормовой ветер

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Вчера, 6 мая, в Курске после ливня со штормовым ветром без света остались 400 домов и зданий. Власти обещали в скором времени исправить неполадки.
Отключение света наблюдалось в 43 населённых пунктах. Восстановлением электроснабжения занимались 12 бригад на 26 единиц техники.
На утро 7 мая без света оставались ещё 22 дома.
В Белгородской области также наблюдались последствия непогоды. В Губкине теплицу снесло ветром, а в Старом Осколе упало дерево и сорвало провода. Устраняли последствия аварийные службы.
МЧС предупреждает жителей Белгородской области о неблагоприятных погодных условиях 7 мая. Ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/с, грозы, град и дожди.