От уборки до рассады: кто поставил растения для высадки на улицах Белгорода

Компания «Лидер» работает в Белгороде с 2020 года. Отрасль — деятельность рекламных агентств. Руководитель и бенефициар — Владимир Кавалжи. Он же является владельцем. В текущем году организация заключила 13 контрактов на 54 млн рублей. Большинство из них с Белгорблагоустройством. Шесть контрактов касались поставки рассады цветов и семян цветочных культур. Также компания оказывала услуги по расчистке тротуаров в микрорайоне Новый зимой, поставляла металлические блоки-контейнеры и обновляла городскую Доску почёта.