От уборки до рассады: кто поставил растения для высадки на улицах Белгорода

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
По информации городских властей, в текущем году в Белгороде высадят 377 543 штуки однолетних растений и 42 288 штук многолетних. Для озеленения территорий города закупили семена для выращивания рассады однолетних (петунья ампельная, агератум, бегония, бархатцы, вербена, львиный зёв, сальвия, цинния изящная и др.) и многолетних растений (пеннисетум лисохвостый, вейник остроцветковый, молиния голубая, сеслерия осенняя, котовник Фассена, шалфей дубравный, лаванда узколистная и др.).
В целом высаживать растения будут у памятника «Горожанам, не вернувшимся с войны» в Мемориальном парке, на пересечении ул. Попова и Белгородского проспекта, обновят цветники в парке Памяти у мемориала «Расстрелянным жителям и партизанам», а также у памятника «Пограничникам всех поколений».
А ещё многолетники и однолетники высадят по следующим адресам:
Как сообщили Бел.Ру в мэрии, в текущем году провели восемь торгов на закупку рассады многолетних и однолетних растений для высадки в Белгороде. Заказчиком выступило управление Белгорблагоустройство. Поставщиками по итогам стали компании «Инфинити» и «Лидер». Всего на закупку рассады из городского бюджета выделили 25,5 млн рублей.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Инфинити» работает в Белгороде с 2019 года с основным ОКВЭД по строительству жилых и нежилых зданий. Руководитель — Дмитрий Сыч. Чистая прибыль предприятия по итогам 2023 года составила 1,9 млн рублей, а выручка от продажи — 37 млн рублей.
Владельцами компании являются гражданин Украины Сергей Редько (50% доли в УК) и Николай Сыч (50%).
В текущем году организация заключила три контракта на 9,4 млн рублей. Один из них с управлением Белгорблагоустройство на 4,5 млн рублей на поставку рассады цветов. А в прошлом году фирма заключила восемь контрактов на 27 млн рублей. Второй стороной в большинстве случаев выступило управление Белгорблагоустройство.
К примеру, компания «Инфинити» оказывала услуги по планировке ландшафта, выполняла работы по спилу, санитарной обрезке и коронированию деревьев, ремонтировала памятники и поставляла изделия для праздников и карнавалов.
Компания «Лидер» работает в Белгороде с 2020 года. Отрасль — деятельность рекламных агентств. Руководитель и бенефициар — Владимир Кавалжи. Он же является владельцем. В текущем году организация заключила 13 контрактов на 54 млн рублей. Большинство из них с Белгорблагоустройством. Шесть контрактов касались поставки рассады цветов и семян цветочных культур. Также компания оказывала услуги по расчистке тротуаров в микрорайоне Новый зимой, поставляла металлические блоки-контейнеры и обновляла городскую Доску почёта.
В прошлом году организация заключила 18 контрактов на 65 млн рублей. Часть из них также была подписана с Белгорблагоустройством. Компания «Лидер» оказывала санитарно-гигиенические услуги, поставляла полимерные пакеты, расчищала тротуары и улицы зимой на Крейде и Болховце.
Что касается поставок растений в 2023 году, основным подрядчиком стала компания «Ландстрой». Она работает в Белгороде с 2018 года и занимается деятельностью в области ландшафтной архитектуры и консультативными услугами в области архитектуры. Руководитель, бенефициар и владелица — Анна Корецкая. По итогам 2023 года чистая прибыль фирмы составила 20 млн рублей, а выручка от продажи — 137 млн рублей.
В прошлом году организация заключила 11 контрактов с Белгорблагоустройством на поставку посадочного материала.
Остальную часть посадочного материала Белгорблагоустройство закупало у различных поставщиков. Среди них компания из Москвы «ГБИ лесопитомник крупномеров», которая занимается выращиванием посадочного материала лесных растений. Сумма контракта составила 7,9 млн рублей.
Среди других поставщиков компания «Агророст» и фирма «Ситиконцепт». Обе организации из Москвы. Первая занимается выращиванием столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина, а вторая — деятельностью в области архитектуры.