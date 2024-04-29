Похитившей искусственные цветы девушке в Белгороде хотят подарить ещё три цветка

Белгородский бар ищет девушку укравшую цветы, чтобы подарить ей ещё три цветка

Как рассказала команда белгородского кальян-бара Hookah Place, 23 апреля одна из посетительниц без разрешения забрала из кафе искусственные цветы в кашпо. К ситуации команда заведения отнеслась философски и просит помочь найти девушку, чтобы подарить ей ещё три новых цветка, сообщает «Фонарь».