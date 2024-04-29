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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

Предполагаемая похитительница искусственных цветов

Похитившей искусственные цветы девушке в Белгороде хотят подарить ещё три цветка

29 апреля 2024, 16:33
Фото: «Фонарь»
Предполагаемая похитительница искусственных цветов

Белгородский бар ищет девушку укравшую цветы, чтобы подарить ей ещё три цветка

Как рассказала команда белгородского кальян-бара Hookah Place, 23 апреля одна из посетительниц без разрешения забрала из кафе искусственные цветы в кашпо. К ситуации команда заведения отнеслась философски и просит помочь найти девушку, чтобы подарить ей ещё три новых цветка, сообщает «Фонарь».

Посетительница кальян-бара Hookah Place в Белгороде 23 апреля вынесла из туалета кашпо с искусственными цветами. На кадрах с камеры видеонаблюдения, что опубликовала команда заведения, видно, как девушка, ощупав цветок, складывает его в чёрный пакет.

Инцидент с похищением искусственного цветка
Видео: «Фонарь»

На происшествие в кафе отреагировали спокойно и обратились к общественности с просьбой найти похитительницу, чтобы подарить ей ещё несколько искусственных растений.

«Вместо обвинений и негатива наша команда решила подойти к ситуации с пониманием и добротой. Если девушке цветы были нужны больше, чем заведению, то мы готовы помочь ей и даже купили для неё три новых цветка», — пишет команда заведения
Три цветка, которые команда заведения пообещала подарить белгородкеТри цветка, которые команда заведения пообещала подарить белгородке
Три цветка, которые команда заведения пообещала подарить белгородке
Фото: «Фонарь»
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