Похитившей искусственные цветы девушке в Белгороде хотят подарить ещё три цветка

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Посетительница кальян-бара Hookah Place в Белгороде 23 апреля вынесла из туалета кашпо с искусственными цветами. На кадрах с камеры видеонаблюдения, что опубликовала команда заведения, видно, как девушка, ощупав цветок, складывает его в чёрный пакет.
На происшествие в кафе отреагировали спокойно и обратились к общественности с просьбой найти похитительницу, чтобы подарить ей ещё несколько искусственных растений.
«Вместо обвинений и негатива наша команда решила подойти к ситуации с пониманием и добротой. Если девушке цветы были нужны больше, чем заведению, то мы готовы помочь ей и даже купили для неё три новых цветка», — пишет команда заведения