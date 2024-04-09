«Испорчены здоровье, техника и одежда»: белгородцы жалуются на ржавую воду в домах

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
С жалобой на качество воды обратилась жительница микрорайона Дубовская Застава Кристина. Она сообщила, что местные власти уже несколько лет не могут решить вопрос с чистой водой.
«Вода ужасного качества, вонючая. Нас кормили „завтраками“ и обещали переключить на новую ветку снабжения водой, которую строили в прошлом году, но так и не подключили к ней. Собственник водонапорные башни вообще не обслуживает никак. Местная администрация ничего не делает, только кормит нас обещаниями про чистую воду, но ничего не меняется», — жалуется женщина.
Белгородка также сообщила, что от такой воды у людей испортились здоровье, техника, сантехника и одежда. Женщина пообещала, что, если не будут приняты меры, она обратится с заявлением в Генеральную прокуратуру.
Жалобу прокомментировала глава района Анна Куташова. По информации министерства ЖКХ области, переподключение Дубовской Заставы к новым источникам водоснабжения запланировано на этот год, написала глава.