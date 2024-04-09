«Испорчены здоровье, техника и одежда»: белгородцы жалуются на ржавую воду в домах

«Вода ужасного качества, вонючая. Нас кормили „завтраками“ и обещали переключить на новую ветку снабжения водой, которую строили в прошлом году, но так и не подключили к ней. Собственник водонапорные башни вообще не обслуживает никак. Местная администрация ничего не делает, только кормит нас обещаниями про чистую воду, но ничего не меняется», — жалуется женщина.