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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Ржавая вода в микрорайоне под Белгородом

«Испорчены здоровье, техника и одежда»: белгородцы жалуются на ржавую воду в домах

9 апреля 2024, 14:03
Фото: комментарии под постом губернатора
Ржавая вода в микрорайоне под Белгородом

Белгородцы жалуются на цвет и запах воды

Обращение оставила жительница микрорайона Дубовская Застава. По её словам, вода в домах плохого качества. Микрорайон обещали переключить на новую ветку водоснабжения, но до сих пор так и не сделали этого.

С жалобой на качество воды обратилась жительница микрорайона Дубовская Застава Кристина. Она сообщила, что местные власти уже несколько лет не могут решить вопрос с чистой водой.

«Вода ужасного качества, вонючая. Нас кормили „завтраками“ и обещали переключить на новую ветку снабжения водой, которую строили в прошлом году, но так и не подключили к ней. Собственник водонапорные башни вообще не обслуживает никак. Местная администрация ничего не делает, только кормит нас обещаниями про чистую воду, но ничего не меняется», — жалуется женщина.

Белгородка также сообщила, что от такой воды у людей испортились здоровье, техника, сантехника и одежда. Женщина пообещала, что, если не будут приняты меры, она обратится с заявлением в Генеральную прокуратуру.

Жалобу прокомментировала глава района Анна Куташова. По информации министерства ЖКХ области, переподключение Дубовской Заставы к новым источникам водоснабжения запланировано на этот год, написала глава.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Ржавая вода#Жалоба#Белгород#Алина Харина#Анна Куташова
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