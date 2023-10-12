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Вода

У прокуратуры появились вопросы к Белоблводоканалу из-за жёсткой воды

12 октября 2023, 12:34
Фото: 1MI
Вода
Превышение нормы показала экспертиза. Гендиректору водоканала внесли представление для устранения нарушений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В селе Казанка Корочанского района взяли пробы питьевой воды и отправили на экспертизу. По её результатам выяснилось, что санитарно-химический показатель общей жёсткости превышает установленную законодательством норму.

Гендиректору ГУП «Белоблводоканал» внесли представление. За ситуацией продолжат следить в прокуратуре.

Отметим, что это далеко не первые нарушения водоканала. За последний месяц выявлено минимум три нарушения, допущенных предприятием.

Например, 18 сентября стало известно, что Белоблводоканал подвёз в хутор Севальный Новооскольского округа воду после обрушения артезианской скважины, но не пересчитал оплату. Из-за этого белгородцы месяц платили за холодную воду, которой у них не было.

Позже прокуратура наказала белгородский водоканал за нарушения законодательства о недропользовании и потребовала их устранить. Спустя время выяснилось, что с апреля 2022 года земли сельхозназначения загрязняются канализационными стоками — очистные сооружения принадлежат ГУП «Белоблводоканал».

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#Белгородская область#Корочанский район#Питьевая вода#Белгород#Белоблводоканал#Александра Склярова#Жёсткость воды
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