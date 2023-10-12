У прокуратуры появились вопросы к Белоблводоканалу из-за жёсткой воды

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В селе Казанка Корочанского района взяли пробы питьевой воды и отправили на экспертизу. По её результатам выяснилось, что санитарно-химический показатель общей жёсткости превышает установленную законодательством норму.
Гендиректору ГУП «Белоблводоканал» внесли представление. За ситуацией продолжат следить в прокуратуре.
Отметим, что это далеко не первые нарушения водоканала. За последний месяц выявлено минимум три нарушения, допущенных предприятием.
Например, 18 сентября стало известно, что Белоблводоканал подвёз в хутор Севальный Новооскольского округа воду после обрушения артезианской скважины, но не пересчитал оплату. Из-за этого белгородцы месяц платили за холодную воду, которой у них не было.
Позже прокуратура наказала белгородский водоканал за нарушения законодательства о недропользовании и потребовала их устранить. Спустя время выяснилось, что с апреля 2022 года земли сельхозназначения загрязняются канализационными стоками — очистные сооружения принадлежат ГУП «Белоблводоканал».