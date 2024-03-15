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Published Сегодня, 11:27

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Росприроднадзор проведёт проверку после жалоб на сброс мутной воды в реку в Белгороде

Росприроднадзор проведёт проверку после жалоб на сброс мутной воды в реку в Белгороде

15 марта 2024, 11:27
Фото: Bel.ru
Ранее житель Белгорода пожаловался на возможный сброс «непонятой жидкости» в Северский Донец в Белгороде. Как Бел.Ру в ответ на официальный запрос сообщили в Центрально-Чернозёмном межрегиональном управление Росприроднадзора, сотрудники ведомства проведут выездное обследование.

В редакцию Бел.Ру 3 марта обратился мужчина: он рассказал про возможный сброс некой грязной жидкости в Северский Донец. Читатель уточнил, что происходит это выше по течению реки в районе автомобильного моста со стороны Новосадового.

«Идёт сброс непонятной жидкости в реку, при попадании в реку мутнеет. Сброс идёт регулярно. Ниже по течению — Зелёная поляна, Белая гора и новый городской пляж», — написал белгородец.

Журналисты Бел.Ру направили запрос в управление Росприроднадзора с целью выяснить, известно ли что-нибудь ведомству о случившемся. Там редакции ответили следующее:

«В адрес Управления не поступало обращений по факту наличия неизвестной жидкости в реке Северский Донец в районе автомобильного моста со стороны поселка Новосадовый Белгородского района».

Тем не менее, в Росприроднадзоре пообещали провести выездное обследование. По его результатам будут приняты меры «в соответствии с действующим законодательством».

«Сброс идёт регулярно»: белгородцы жалуются на некую жидкость в Северском Донце
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