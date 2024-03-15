Росприроднадзор проведёт проверку после жалоб на сброс мутной воды в реку в Белгороде

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В редакцию Бел.Ру 3 марта обратился мужчина: он рассказал про возможный сброс некой грязной жидкости в Северский Донец. Читатель уточнил, что происходит это выше по течению реки в районе автомобильного моста со стороны Новосадового.
«Идёт сброс непонятной жидкости в реку, при попадании в реку мутнеет. Сброс идёт регулярно. Ниже по течению — Зелёная поляна, Белая гора и новый городской пляж», — написал белгородец.
Журналисты Бел.Ру направили запрос в управление Росприроднадзора с целью выяснить, известно ли что-нибудь ведомству о случившемся. Там редакции ответили следующее:
«В адрес Управления не поступало обращений по факту наличия неизвестной жидкости в реке Северский Донец в районе автомобильного моста со стороны поселка Новосадовый Белгородского района».
Тем не менее, в Росприроднадзоре пообещали провести выездное обследование. По его результатам будут приняты меры «в соответствии с действующим законодательством».