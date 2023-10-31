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Качество питьевой воды в Белгородской области

Четверть проб воды Белгородской области за 2022 год нарушала нормы химсостава СанПиН

31 октября 2023, 14:14
Фото: 1MI
Качество питьевой воды в Белгородской области

Белгородцам рассказали о состоянии качества питьевой воды в области за 2022 год

Доля белгородцев, которые имеют доступ к качественной питьевой воде в городах и сельских поселениях, согласно отчёту управления Роспотребнадзора по Белгородской области, возросла. А какого качества эта вода? Анализируем доклад о состоянии здоровья жителей от управления.

Ранее редакция Бел.Ру писала, что в 2022 году Роспотребнадзором по Белгородской области взято 528 проб питьевой воды из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. В результате проверки выявлены некоторые проблемы с качеством воды. Микробиологические нарушения были обнаружены в 4,5% проб, а химические составляющие не соответствовали требованиям СанПиН в 26,2% случаев. Сравнивая с данными за 2020 год, можно отметить, что процент негативных показателей по микробиологии вырос с 1,39% до 4,5%, а по химическим составляющим — с 20,8% до 26,2%.

Также проведено исследование по расширенным радиационным показателям воды. В 20 пробах не было обнаружено превышений уровней вмешательства для отдельных радионуклидов. В семи пробах воды зарегистрированы значения отношений удельных активностей природных радионуклидов к соответствующим уровнем вмешательства, которые находились в диапазоне от 1, но не превышали 10 баллов. Т.е. проб воды с содержанием природных радионуклидов, превышающих 10 баллов (начинающих границу опасных ПДК), в 2022 году не было обнаружено.

Также проводилось исследование трёх проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения по радиационным показателям за период с 2020 по 2022 год. В результате исследования не было обнаружено превышений регламентированных значений, заявлено в докладе управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

Напомним, общий показатель химического загрязнения питьевой воды в Белгородской области составил 3,2 балла. Отдельные превышения областного показателя нашли в 12 населённых пунктах Белгородской области.

Согласно данным отчёта, для питьевых целей в Белгородской области используется вода только подземных источников. По данным в 2022 году число водопроводов питьевого назначения составило 1177, что и в предыдущие два года, в том числе в сельских поселениях — 953. На территории Белгородской области функционирует 1361 групповых и одиночных водозабора.

Также сказано, что доля источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, за последние три года остаётся примерно на одном уровне — 17,9% в 2020 году, 17,7% в 2021 году и 17,7% в 2022 году. Главной причиной такого несоответствия указано отсутствие зон санитарной охраны. Доля водозаборов, не соответствующих санитарным правилам из-за отсутствия зон санитарной охраны, составляет 76,5% в 2020 году, 76,3% в 2021 году и 75,9% в 2022 году.

Согласно результатам лабораторного контроля качества питьевой воды, в 2022 году наблюдается незначительное увеличение доли не самых лучших проб по санитарно-химическим показателям. Доля таких анализов из источников централизованного водоснабжения составила: 26,2% в 2020 году, 18,7% в 2021 году и 19,8% в 2022 году. В распределительной сети доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям составила: 10,5% в 2020 году, 7,8% в 2021 году и 9,7% в 2022 году. Однако доля проб с превышениями по микробиологическим показателям из источников централизованного водоснабжения снизилась с 3,1% в 2021 году до 2,8% в 2022 году.

Незначительно увеличилась доля неудовлетворительных проб по тем же показателям в распределительной сети — с 2,5% в 2021 году до 2,7% в 2022 году. Причинами такого несоответствия качества воды гигиеническим нормам отмечены высокое содержание в ней железа и жёсткости, а также превышения по органолептическим показателям (цветность, прозрачность, вкус, запах, температура, pH). По микробиологическим — обнаружение индикаторных микроорганизмов (используемых для обнаружения и оценки уровня фекального загрязнения). Вода из источников и систем водоснабжения, по итогам проверки, не содержала патогенную микрофлору. За анализируемый период управлением не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, вызванных употреблением низкокачественной питьевой воды.

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