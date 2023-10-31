Четверть проб воды Белгородской области за 2022 год нарушала нормы химсостава СанПиН

Согласно результатам лабораторного контроля качества питьевой воды, в 2022 году наблюдается незначительное увеличение доли не самых лучших проб по санитарно-химическим показателям. Доля таких анализов из источников централизованного водоснабжения составила: 26,2% в 2020 году, 18,7% в 2021 году и 19,8% в 2022 году. В распределительной сети доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям составила: 10,5% в 2020 году, 7,8% в 2021 году и 9,7% в 2022 году. Однако доля проб с превышениями по микробиологическим показателям из источников централизованного водоснабжения снизилась с 3,1% в 2021 году до 2,8% в 2022 году.