«Кладбища не будет»: по стройке за Белгородом приняли окончательное решение

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В ходе еженедельного оперативного совещания Вячеслав Гладков, рассказал что по вопросу размещения нового кладбища поступило 102 обращения от жителей. На что губернатор Белгородской области ответил, что жалобы жителей в правительстве уже рассмотрели.
«С Валентином Валентиновичем решили, что расширения кладбища не будет».
Также на совещании сообщили, что новое место для строительства нового кладбища находится на рассмотрении.
Действительно, изначально нужно было формировать в другом месте. Там, где меньше претензий возникнет у людей. Понятно, что людей беспокоит, если рядом с водоёмами, жилыми кварталами или массивами оно будет находиться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также Рустэм Зайнулин, министр имущественных и земельных отношений области, и Ольга Медведева, заместитель губернатора области по внутренней политике, дополнительно возьмут на контроль общий вопрос с точки зрения работы по взаимодействию с гражданами.
Недавно депутаты муниципального собрания Белгорода предложили обустроить кладбище за пределами города, так как в городе почти не осталось места для новых захоронений. Для этой цели они попросили выделить участок земли в Стрелецком, однако жители села категорически отнеслись к этой идее. Белгородцы выразили несогласие по выбору такой санитарной зоны и просили организовать встречу с представителями власти для обсуждения этого вопроса. Белгородцы не хотят соседствовать с кладбищем в дополнение к уже имеющемуся полигону ТБО.
19 октября глава региона рассказал, что решение изменено.
Кладбище строиться в этом месте не будет. Администрации Белгорода и Белгородского района сейчас ищут новый участок для размещения кладбища.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области