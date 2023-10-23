«Кладбища не будет»: по стройке за Белгородом приняли окончательное решение

Недавно депутаты муниципального собрания Белгорода предложили обустроить кладбище за пределами города, так как в городе почти не осталось места для новых захоронений. Для этой цели они попросили выделить участок земли в Стрелецком, однако жители села категорически отнеслись к этой идее. Белгородцы выразили несогласие по выбору такой санитарной зоны и просили организовать встречу с представителями власти для обсуждения этого вопроса. Белгородцы не хотят соседствовать с кладбищем в дополнение к уже имеющемуся полигону ТБО.