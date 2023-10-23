Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Новое кладбище

«Кладбища не будет»: по стройке за Белгородом приняли окончательное решение

23 октября 2023, 07:15
Фото: 1MI
Новое кладбище

Под Белгородом передумали строить кладбище рядом с жилым районом

Власти отказались от строительства кладбища на участке земли, после того как белгородцы выразили протест и пожаловались на выбранное место, и теперь ищут новое место для размещения кладбища.

В ходе еженедельного оперативного совещания Вячеслав Гладков, рассказал что по вопросу размещения нового кладбища поступило 102 обращения от жителей. На что губернатор Белгородской области ответил, что жалобы жителей в правительстве уже рассмотрели.

«С Валентином Валентиновичем решили, что расширения кладбища не будет».

Также на совещании сообщили, что новое место для строительства нового кладбища находится на рассмотрении.

Действительно, изначально нужно было формировать в другом месте. Там, где меньше претензий возникнет у людей. Понятно, что людей беспокоит, если рядом с водоёмами, жилыми кварталами или массивами оно будет находиться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также Рустэм Зайнулин, министр имущественных и земельных отношений области, и Ольга Медведева, заместитель губернатора области по внутренней политике, дополнительно возьмут на контроль общий вопрос с точки зрения работы по взаимодействию с гражданами.

Недавно депутаты муниципального собрания Белгорода предложили обустроить кладбище за пределами города, так как в городе почти не осталось места для новых захоронений. Для этой цели они попросили выделить участок земли в Стрелецком, однако жители села категорически отнеслись к этой идее. Белгородцы выразили несогласие по выбору такой санитарной зоны и просили организовать встречу с представителями власти для обсуждения этого вопроса. Белгородцы не хотят соседствовать с кладбищем в дополнение к уже имеющемуся полигону ТБО.

19 октября глава региона рассказал, что решение изменено.

Кладбище строиться в этом месте не будет. Администрации Белгорода и Белгородского района сейчас ищут новый участок для размещения кладбища.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Читайте также:
Энергоресурсы — до 60%: из чего складывается стоимость тарифа на отоплениеПолучавшая миллионные контракты у мэрии Белгорода Ермолова избавилась от «Такси 711»Местные и мировые трагедии, назначения, отопление: прошла ещё одна неделя в Белгороде
#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Кладбище#Белгород#Татьяна Лукащева#Строительство кладбища
Подпишитесь
Трое сотрудников «Агро-Белогорья» погибли в зоне СВО, один — пропал без вести
Сегодня, 07:51
Специалисты «Белгородэнерго» научили студентов-энергетиков оказывать первую помощь
Сегодня, 10:45
Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием
Сегодня, 08:32
Дом восстановить, дать работу: брошенные белгородские дома могут отдавать нуждающимся
Сегодня, 09:38
Стрельба, управление БПЛА: белгородские чиновники проходят боевое сплачивание
Сегодня, 12:47
Крымский чиновник перейдёт на работу в мэрию Белгорода?
Сегодня, 08:56