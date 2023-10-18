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Теплоснабжение

Энергоресурсы — до 60%: из чего складывается стоимость тарифа на отопление

18 октября 2023, 15:58
Фото: 1MI
Теплоснабжение

Белгородцам рассказали, из чего складывается тариф на отопление

Об этом на брифинге рассказали Юлия Миронцова и Михаил Чефранов.

Юлия Миронцова пояснила, что сумма индекса платы граждан складывается из семи видов услуг: холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжения, а также газоснабжения и ТКО. Все иные платежи единого платёжного документа — не относятся к коммунальным (к примеру, оплата содержания жилого дома или сумма капитального ремонта). Что касается сферы теплоснабжения, то государственному регулированию в белгородском регионе подлежат тарифы 39 организаций, среди которых 32 как раз работают с населением области. В том числе ПАО «Квадра».

В структуру необходимой валовой выручки компании входят такие укрупнённые группы расходов, как операционные, неподконтрольные и расходы на энергоресурсы. Последние занимают «львиную долю» - более 60% структуры. Это в основном и влияет на конечный рост тарифов, объяснила Миронцова. Подобный рост на уровне субъектов РФ ничем не регулируется, т. к. не является подконтрольным и стабильным. Объяснила заместитель начальника управления по регулированию цен и тарифов Белгородской области. Также она заявила, что это важно для того, чтобы предприятие обеспечивало надежное теплоснабжение и его высокое качество на территории Белгородской области.

Смотрите, ограничение идёт по совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Это говорит о том, что обсуждаемым прогнозным ростом в 12,5% и отклонением в 3% ограничивается именно она. Но внутри этой совокупности рост размера тарифов может отличаться как в большую, так и в меньшую стоимость. Однако общая сумма платежа — ограничена. Что касается остального, то с 1 января по 30 июня 2024 года тарифы останутся такими же, как и на конец 2023 года.
Юлия Миронцова, заместитель начальника управления по регулированию цен и тарифов Белгородской области

Также она напомнила, что, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, индекс инфляции на следующий год увеличится практически в полтора раза — с 4,9% до 7,2%. Индекс потребительских цен является существенным фактором для формирования величины тарифов, объяснила начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов организаций коммунального комплекса. По поручению ФАС, все субъекты РФ произвели корректировку предложений по их увеличению. Так, для Белгородской области прогнозируется подъём платы за коммунальные услуги на уровне 12,5% (с отклонением в 3%). В течение октября планируется принять окончательное решение по предложению увеличению стоимости.

В следующем году в Белгородской области предполагается увеличение стоимости коммунальных услуг, включая оплату не только за теплоснабжение, но и за водоснабжение и водоотведение. Об этом ранее сообщал Александр Николаев, руководитель Белоблводоканала. Он также пояснил, на что именно направляются эти деньги.

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