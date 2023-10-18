Энергоресурсы — до 60%: из чего складывается стоимость тарифа на отопление

В структуру необходимой валовой выручки компании входят такие укрупнённые группы расходов, как операционные, неподконтрольные и расходы на энергоресурсы. Последние занимают «львиную долю» - более 60% структуры. Это в основном и влияет на конечный рост тарифов, объяснила Миронцова. Подобный рост на уровне субъектов РФ ничем не регулируется, т. к. не является подконтрольным и стабильным. Объяснила заместитель начальника управления по регулированию цен и тарифов Белгородской области. Также она заявила, что это важно для того, чтобы предприятие обеспечивало надежное теплоснабжение и его высокое качество на территории Белгородской области.