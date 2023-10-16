Получавшая миллионные контракты у мэрии Белгорода Ермолова избавилась от «Такси 711»

Сотрудничество мэрии Белгорода с «Такси 711» началось в 2020 году. Ранее в ответ на запрос ИА «Бел.Ру» представители мэрии Белгорода сообщили, что в период с 2020 по 2021 годы администрация заключила пять соглашений о предоставлении услуг такси. Три из них — с Аллой Ермоловой. За это время организация заключила контрактов на более 10 миллионов рублей на выполнение услуг такси для мэрии Белгорода. Так, 4,2 миллиона рублей выплачено за период с марта по сентябрь 2021 года; 3 миллиона рублей — за декабрь 2020 года до марта 2021 года; ещё 3 миллиона рублей — за июль по октябрь 2020 года. Тогда эти заказы суммарно составили больше половины от всех заказов услуг такси, сделанных мэрией.