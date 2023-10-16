Получавшая миллионные контракты у мэрии Белгорода Ермолова избавилась от «Такси 711»

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
По данным СПАРК, директором компании с 12 октября числится Сергей Лозгачев. В качестве учредителя нового владельца 100% уставного капитала внесли в ЕГРЮЛ 13 октября. Ранее собственником являлась Алла Ермолова.
«Такси 711» зарегистрировано 10 лет назад, 25 января 2013 года. Согласно отчёту СПАРК, чистая прибыль фирмы за 2022 год составила 25 тысяч рублей. Снижение суммы началось ещё в 2019 году. Так, в 2018 году компания выручила 777 тысяч рублей, а в 2019 — уже 117 тысяч рублей.
Сотрудничество мэрии Белгорода с «Такси 711» началось в 2020 году. Ранее в ответ на запрос ИА «Бел.Ру» представители мэрии Белгорода сообщили, что в период с 2020 по 2021 годы администрация заключила пять соглашений о предоставлении услуг такси. Три из них — с Аллой Ермоловой. За это время организация заключила контрактов на более 10 миллионов рублей на выполнение услуг такси для мэрии Белгорода. Так, 4,2 миллиона рублей выплачено за период с марта по сентябрь 2021 года; 3 миллиона рублей — за декабрь 2020 года до марта 2021 года; ещё 3 миллиона рублей — за июль по октябрь 2020 года. Тогда эти заказы суммарно составили больше половины от всех заказов услуг такси, сделанных мэрией.
В январе текущего года стало известно, что предприниматель обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к администрации Белгорода. Ермолова просила суд взыскать долг по муниципальному контракту в размере 1,5 миллиона рублей и неустойку в 43 тысячи рублей. Суд принял заявление на рассмотрение и назначил встречу сторон на 21 февраля для проведения собеседования. Согласно картотеке арбитражных дел, вопрос всё ещё не решён. Последнее заседание прошло 14 сентября. Однако, в связи с очередной необходимостью предоставления дополнительных доказательств и пояснений Арбитражный суд Белгородской области суд посчитал необходимым отложить заседание и перенести его на 24 октября.
По документам СПАРК, Алла Ермолова до 2018 года являлась директором и совладельцем (51% акций) организации «Санрайз». Основной деятельностью которой указана организация отдыха, развлечений и пр.
Напомним, что в начале октября в редакцию Бел.Ру обратился читатель из Валуйского городского округа. Причиной обращения стала «оккупация» иногородними таксистами воинской части в Солоти. От подобного страдают местные таксисты, жители и военные.