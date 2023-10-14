Местные и мировые трагедии, назначения, отопление: прошла ещё одна неделя в Белгороде

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В ночь с 11 на 12 октября сработала система ПВО над Белгородом. Итогом стал пожар, который возник в результате падения на жилые дома частей сбитого летательного аппарата. Полностью уничтоженным оказался один дом. Люди, находившиеся внутри, — погибли либо пострадали. Сообщалось о смерти пожилой семейной пары и их внучки Амины. Ей было четыре года. Её родители сильно пострадали: мужчина, получивший ожоги дыхательных путей и переломы конечностей, находится в коме, а женщине диагностировали сотрясение мозга и перелом ноги. Олеся Акифи, мать Амины, является сотрудницей БГТУ им. Шухова, а Хайбар Акифи, отец, работает журналистом афганской редакции Sputnik. Как сообщили знакомые с семьёй белгородцы, семья не жила с пожилыми людьми на постоянной основе. Они их периодически навещали.
За 50 метров от места трагедии местные жители и неравнодушные организовали место памяти. Плиту для него специально привезла администрация Белгорода. Белгородцы приносят цветы и игрушки, молча смотрят на разрушенный дом и проводимые на месте работы.
Мужчина, который живёт рядом, поделился с редакцией своим опытом в помощи пострадавшим. Он также рассказал о том, как всё происходило в ту ночь. По его словам, сначала раздался громкий взрыв, который как будто бы поднял дом в воздух. Следом раздался второй.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что о главных причинах произошедшего станет известно только после официального заключения работы следователей. Также он рассказал, что в результате падения обломков беспилотника ещё два дома разрушены частично и повреждено три автомобиля.
Жанна Чефранова, бывший главврач областной больницы, назначена представителем Белгородской области в Совете Федерации вместо досрочно сложившего полномочия Николая Рыжкова.Однако экс-сенатор продолжит работу, но уже в качестве советника председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Главврач же покинула свою должность 6 октября. В своих соцсетях она пообещала, что продолжит трудиться на благо белгородцев.
Сейчас у меня начинается новый этап в работе, передо мной стоят другие задачи, о которых я обязательно буду вам рассказывать. Я продолжу трудиться на благо всех белгородцев, это говорю совершенно точно. Не подведу правительство области и оправдаю доверие главы региона Вячеслава Владимировича Гладкова. Не имею права подвести.
Жанна Чефранова
Сегодня стало известно о ещё одном назначении — новым главой Белгородского района стала Анна Куташова. Вчера, на последнем собрании местного совета депутаты поддержали предложение о назначении.
Министр здравоохранения области сообщил, что теперь это место с 10 октября занимает Роман Проценко — он назначен на должность руководителя больницы в Белгородской области.
Ранее мужчина работал в качестве главного врача детской областной клинической больницы. Он занимал эту должность с 2014 по 2019 годы. Начиная с октября 2020 года, Проценко перешел на должность главного врача городской больницы №2 в Белгороде.
Андрей Иконников также сообщил, что вместо него придёт Ольга Мевша. Женщина уже работала в горбольнице № 2, но в должности заместителя главврача. Министр поделился, что Ольга Мевша уже давно зарекомендовала себя в качестве хорошего руководителя, т. к. с момента её назначения показатели районной больницы за год пришли в норму.
Напомним, что в нескольких городах и сёлах после капитального ремонта открылись медицинские учреждения. Обновление зданий было проведено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, в каких муниципалитетах были открыты фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).
Теперь белгородцы смогут проследить самостоятельно за «подступающим» к ним отоплением. Это стало возможно после запуска администрацией интерактивной онлайн-карты. На данном сайте отображается информация о том, какие здания готовятся к подключению к системе отопления, а в каких уже имеется тепло. Мэр Валентин Демидов уверяет, что карта обновляется каждые 15 минут.
Разобраться в карте и её значениях помогают цвета. Так, серый цвет домов указывает на то, что они готовятся к подключению отопления. Если дома выделены жёлтым цветом, значит тепло уже поступает в них. В зелёных домах проводят пуско-наладочные работы, такие как стравливание воздуха и регулировка давления. А вот в красных домах отопление уже полностью запущено. Если нажать на дом и перейти по ссылке «Подробнее», можно узнать информацию о сроках запуска отопления для жителей Белгорода. За работой карты следят управляющие компании и ТСЖ Белгорода.
В Белгороде ещё не подали отопление в 287 многоквартирных домах. Однако большинство жилых комплексов уже находятся в комфортной теплоте. В случае возникновения проблем с отоплением, горожанам рекомендуется обратиться за помощью в управляющие компании или в департамент городского хозяйства. Мэр города, Валентин Демидов, поделился этой информацией.
Председатель еврейской общины Белгорода Станислав Мусатов дал комментарий редакции Бел.Ру о недавней ситуации и рассказал о мнении евреев, проживающих в Белгороде. По словам Мусатова, у многих членов еврейской общины в Белгороде есть близкие родственники в Израиле, поэтому они очень тревожатся. Мужчина сообщил, что о материальной помощи пока что речи нет. О ней ещё никто не просил. Многие находятся в укрытиях, другие — просто не выходят из дома. Однако, о возвращении в Белгород они пока не думают.
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