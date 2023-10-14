Местные и мировые трагедии, назначения, отопление: прошла ещё одна неделя в Белгороде

В ночь с 11 на 12 октября сработала система ПВО над Белгородом. Итогом стал пожар, который возник в результате падения на жилые дома частей сбитого летательного аппарата. Полностью уничтоженным оказался один дом. Люди, находившиеся внутри, — погибли либо пострадали. Сообщалось о смерти пожилой семейной пары и их внучки Амины. Ей было четыре года. Её родители сильно пострадали: мужчина, получивший ожоги дыхательных путей и переломы конечностей, находится в коме, а женщине диагностировали сотрясение мозга и перелом ноги. Олеся Акифи, мать Амины, является сотрудницей БГТУ им. Шухова, а Хайбар Акифи, отец, работает журналистом афганской редакции Sputnik. Как сообщили знакомые с семьёй белгородцы, семья не жила с пожилыми людьми на постоянной основе. Они их периодически навещали.