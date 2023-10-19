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Власти Белгорода передумали строить новое кладбище рядом с полигоном ТБО

Власти Белгорода передумали строить новое кладбище рядом с полигоном ТБО

19 октября 2023, 17:23
Фото: 1MI
19 октября в прямом эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил твёрдую точку в вопросе строительства нового кладбища в микрорайоне Юго-Западный 2.2 областного центра.

Сегодня главе региона поступило сразу два обращения от местных жительниц, в которых они выразили недовольство строительством кладбища рядом с полигоном ТБО в микрорайоне Юго-Западный 2.2. На оба сообщения он уверенно ответил, что никакого кладбища в этом микрорайоне не будет.

Кладбище строиться в этом месте не будет. Администрации Белгорода и Белгородского района сейчас ищут новый участок для размещения кладбища.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее, 13 октября, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что заявку на экспертизу земельного участка под возможное размещение на нём кладбища мэрия подала ещё в начале года и вопрос ещё рассматривается. В тот день Вячеслав Гладков дополнил, что этот участок имеет сельхозназначение и строить на нём кладбище нельзя. Но чёткого ответа, будет в Юго-Западном кладбище или нет, никто из чиновников так и не дал. 19 октября ситуация прояснилась.

Напомним, ранее в этом микрорайоне собирались строить крематорий, но после народных волнений власти тоже отказались от этой идеи. Впрочем, после появления информации о возможном строительстве в Юго-Западном кладбища многие местные жители передумали и сочли крематорий не таким уж плохим соседством по сравнению с крестами и могилами.

Белгородцы стали не против крематория после новостей о возможном новом кладбище?
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#Город#Скандал#Новости Белгорода#Кладбище#Белгород#Вячеслав Гладков#Милена Фишер
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