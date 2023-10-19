Власти Белгорода передумали строить новое кладбище рядом с полигоном ТБО

Ранее, 13 октября, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что заявку на экспертизу земельного участка под возможное размещение на нём кладбища мэрия подала ещё в начале года и вопрос ещё рассматривается. В тот день Вячеслав Гладков дополнил, что этот участок имеет сельхозназначение и строить на нём кладбище нельзя. Но чёткого ответа, будет в Юго-Западном кладбище или нет, никто из чиновников так и не дал. 19 октября ситуация прояснилась.