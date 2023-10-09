Где химия, где микробиология: какое качество питьевой воды в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:15
В 2022 году управлением Роспотребнадзора по Белгородской области взято 528 проб питьевой воды в системах централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Возникли проблемы с качеством по микробиологии у 4,5% проб, а с химической составляющей — у 26,2%. Они нарушали установленные требования СанПиН. А в 2020 году негативные показатели по микробиологии составляли — 1,39%, по санитарно-химическим — 20,8%.
По результатам исследования прошлого года проблемы с несоответствием только санитарно-химическим требованиям имеются в 16 муниципалитетах Белгородской области. Фиксируется прирост на четыре населённых пункта за один год. Сейчас это:
Изучалась общая жёсткость воды, мутность, содержание железа, стронция, нитратов и хлора. По микробиологической же составляющей проверку не прошла половина объектов списка выше: Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Ивнянский, Прохоровский, Чернянский районы, а также Старооскольский и Яковлевский городские округа. Такой же показатель регистрировался и на 2021 год. Исследовали и радиационную безопасность 40 проб питьевой воды. Из них в 5 пробах из Борисовки обнаружили превышение уровней вмешательства по суммарной альфа-активности.
Общий показатель химического загрязнения питьевой воды в Белгородской области составил 3,2 балла. Отдельные превышения областного показателя нашли в 12 населённых пунктах Белгородской области. Так, в Красногвардейском районе самый высокий уровень химического загрязнения питьевой воды — 5,05. Это соответствует I ранговому месту по степени опасности. В течение 2022 года ежемесячные исследования показали, что в мониторинговой точке Красногвардейского района качество питьевой воды было неудовлетворительным из-за высокого содержания нитратов и большой жёсткости.
Согласно данным Роспотребнадзора, жёсткая вода сушит кожу при умывании и плохо пенится при использовании мыла. От использования жёсткой воды образуется накипь на стенках котлов и трубах. Однако слишком мягкая вода может вызвать коррозию труб, так как не имеет достаточной щёлочности, которая обеспечивает жёсткость. Также указано, что есть информация, что жёсткая вода способствует образованию камней в мочеполовой системе, а мягкая увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые люди замечают, сообщается там же, что если они умываются водой с повышенным содержанием солей, то их кожа лица становится суше. Однако нет достоверных клинических исследований о вреде такой воды для организма человека.
С другой стороны, наименьший уровень химического загрязнения воды в 2022 году зарегистрирован в Валуйском городском округе — 2,04.
На сайте Роспотребнадзора указано, если в пробах воды обнаруживается превышение разрешённых норм, то предприятие, которое занимается подачей воды, должно принять меры по санитарной и противоэпидемической безопасности. Цель таких мероприятий — выявить и устранить все причины ухудшения качества и безопасности воды. Если невозможно исправить ситуацию в кратчайшие сроки, население должно быть проинформировано о временных отклонениях от нормативов и продолжительности такого состояния, а также получить рекомендации по использованию питьевой и горячей воды.
Напомним, что прокуратура наказала Белоблводоканал из-за скважин без лицензий в Шебекино. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения законодательства о недропользовании. В Шебекинском горокруге используются четыре водозаборные скважины без лицензии на право пользования недрами, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.