Где химия, где микробиология: какое качество питьевой воды в Белгородской области

Согласно данным Роспотребнадзора, жёсткая вода сушит кожу при умывании и плохо пенится при использовании мыла. От использования жёсткой воды образуется накипь на стенках котлов и трубах. Однако слишком мягкая вода может вызвать коррозию труб, так как не имеет достаточной щёлочности, которая обеспечивает жёсткость. Также указано, что есть информация, что жёсткая вода способствует образованию камней в мочеполовой системе, а мягкая увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые люди замечают, сообщается там же, что если они умываются водой с повышенным содержанием солей, то их кожа лица становится суше. Однако нет достоверных клинических исследований о вреде такой воды для организма человека.