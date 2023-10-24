Доверяй, но проверяй: в Белгороде полиграфисты предлагают проверить супругов и коллег

Posted 24 октября, 06:01
Published 24 октября, 06:01
Modified 24 октября, 06:01
Updated 24 октября, 06:01
Так, в интернете можно найти объявление — «Полиграф. Проверки (на измену) на детекторе лжи». Девушка предлагает «простое решение непростых задач». Проверить можно достаточно много. К примеру — супруга или супругу на измену. Скрининг одного человека обойдётся в 5 тысяч рублей, а двух — в 9 тысяч рублей. Видимо, парная услуга предлагается для честности эксперимента. Здесь же можно проверить бесхитростность домашнего персонала или установить наличие зависимости. Игровой, алкогольной или даже наркотической. Также белгородцам предлагается помочь узнать о долговых обязательств близких и родственников и т. п. Для фирм предлагаются услуги по установлению факта воровства, проверки коллег на шпионаж и разглашение коммерческой тайны, получения «откатов» сотрудниками. Для проверки коллектива есть и коллективная скидка. От четырёх человек — оплата 2,5 тысячи рублей.
Ещё один полиграфист, заявляющий об опыте в девять лет, раскрывает даже мотивы своей работы. автор объявления пишет: «Полиграф или детектор лжи предназначен для быстрого выявления скрываемой информации. А ввиду того что люди лгут, нe договаривают или молчат в разных сферах, я провожу тестирования по трём направлениям». От прошлого предложения они мало чем отличаются — это проверки нa измену, на фактические кражи и кадровый скрининг. Только лирических отступлений в виде аннотаций к каждой из работ больше и отзывы клиентов на странице есть.
А вот третий специалист по детектору лжи утверждает об опыте «с 1999 года в МВД» и подтверждает заявление фотографиями документов. За предоставление услуг автор объявления просит плату от 2 тысяч рублей. Он также проверит на супружескую верность и измены, проведёт кадровые и служебные проверки, узнает для заказчика о разглашении конфиденциальной и персональной информации, выявит зависимости и сотрудничество с конкурентами. также поможет с подготовкой к прохождению полиграфа.
Ещё одно объявление с предложением «по выведению на чистую воду» предлагает детектный центр «БЕЗЛЖИ» якобы с общим стажем работы в восемь лет. Центр оказывает всё те же услуги. Комментарии — положительные.
Интернет-площадки объявлений имеют огромное разнообразие товаров и услуг. На них можно найти себе не только друга-психолога на час, но и выбрать экзотического друга-питомца — не обязательно с двумя ногами, но и с большим количеством.