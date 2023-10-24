Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 06:01

Published 24 октября, 06:01

Modified 24 октября, 06:01

Updated 24 октября, 06:01

Проверка на детекторе лжи в Белгороде

Доверяй, но проверяй: в Белгороде полиграфисты предлагают проверить супругов и коллег

24 октября 2023, 06:01
Фото: 1MI
Проверка на детекторе лжи в Белгороде

Белгородцам предлагают проверить на полиграфе партнёров и коллег

Белгородцы теперь могут проверить друг друга на полиграфе не только в рамках кадровой проверки или служебного расследования. На сайте объявлений появляются предложения по предоставлению услуг самых разнообразных испытаний на прочность чистоты совести и порядочность мысли.

Так, в интернете можно найти объявление — «Полиграф. Проверки (на измену) на детекторе лжи». Девушка предлагает «простое решение непростых задач». Проверить можно достаточно много. К примеру — супруга или супругу на измену. Скрининг одного человека обойдётся в 5 тысяч рублей, а двух — в 9 тысяч рублей. Видимо, парная услуга предлагается для честности эксперимента. Здесь же можно проверить бесхитростность домашнего персонала или установить наличие зависимости. Игровой, алкогольной или даже наркотической. Также белгородцам предлагается помочь узнать о долговых обязательств близких и родственников и т. п. Для фирм предлагаются услуги по установлению факта воровства, проверки коллег на шпионаж и разглашение коммерческой тайны, получения «откатов» сотрудниками. Для проверки коллектива есть и коллективная скидка. От четырёх человек — оплата 2,5 тысячи рублей.

проверка супруга на измены и работников на сокрытие информациипроверка супруга на измены и работников на сокрытие информации
проверка супруга на измены и работников на сокрытие информации
Фото: Авито

Ещё один полиграфист, заявляющий об опыте в девять лет, раскрывает даже мотивы своей работы. автор объявления пишет: «Полиграф или детектор лжи предназначен для быстрого выявления скрываемой информации. А ввиду того что люди лгут, нe договаривают или молчат в разных сферах, я провожу тестирования по трём направлениям». От прошлого предложения они мало чем отличаются — это проверки нa измену, на фактические кражи и кадровый скрининг. Только лирических отступлений в виде аннотаций к каждой из работ больше и отзывы клиентов на странице есть.

проверка супруга на измены и работников на сокрытие информациипроверка супруга на измены и работников на сокрытие информации
проверка супруга на измены и работников на сокрытие информациипроверка супруга на измены и работников на сокрытие информации
проверка супруга на измены и работников на сокрытие информациипроверка супруга на измены и работников на сокрытие информации
проверка супруга на измены и работников на сокрытие информации
Фото: Авито

А вот третий специалист по детектору лжи утверждает об опыте «с 1999 года в МВД» и подтверждает заявление фотографиями документов. За предоставление услуг автор объявления просит плату от 2 тысяч рублей. Он также проверит на супружескую верность и измены, проведёт кадровые и служебные проверки, узнает для заказчика о разглашении конфиденциальной и персональной информации, выявит зависимости и сотрудничество с конкурентами. также поможет с подготовкой к прохождению полиграфа.

проверка супруга на верность и работников на сокрытие информациипроверка супруга на верность и работников на сокрытие информации
проверка супруга на верность и работников на сокрытие информации
Фото: Авито

Ещё одно объявление с предложением «по выведению на чистую воду» предлагает детектный центр «БЕЗЛЖИ» якобы с общим стажем работы в восемь лет. Центр оказывает всё те же услуги. Комментарии — положительные.

Интернет-площадки объявлений имеют огромное разнообразие товаров и услуг. На них можно найти себе не только друга-психолога на час, но и выбрать экзотического друга-питомца — не обязательно с двумя ногами, но и с большим количеством.

проверка супруга на верность и работников на сокрытие информациипроверка супруга на верность и работников на сокрытие информации
проверка супруга на верность и работников на сокрытие информации
Фото: Авито
Читайте также:
Что в имени тебе моём: какие имена детей в Белгородской области самые редкие?Феномены и факты: как и где возникают пробки в БелгородеОдна — в сборной, трое — у Ирины Винер: у белгородской гимнастики есть успехи
#Город#Общество#Белгородская область#Кражи#Эксклюзив#Воровство#Детектор лжи#Белгород#Татьяна Лукащева#Зависимость#Служебное расследование#Супружеская верность#Разглашение коммерческой тайны
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40