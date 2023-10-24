Доверяй, но проверяй: в Белгороде полиграфисты предлагают проверить супругов и коллег

Так, в интернете можно найти объявление — «Полиграф. Проверки (на измену) на детекторе лжи». Девушка предлагает «простое решение непростых задач». Проверить можно достаточно много. К примеру — супруга или супругу на измену. Скрининг одного человека обойдётся в 5 тысяч рублей, а двух — в 9 тысяч рублей. Видимо, парная услуга предлагается для честности эксперимента. Здесь же можно проверить бесхитростность домашнего персонала или установить наличие зависимости. Игровой, алкогольной или даже наркотической. Также белгородцам предлагается помочь узнать о долговых обязательств близких и родственников и т. п. Для фирм предлагаются услуги по установлению факта воровства, проверки коллег на шпионаж и разглашение коммерческой тайны, получения «откатов» сотрудниками. Для проверки коллектива есть и коллективная скидка. От четырёх человек — оплата 2,5 тысячи рублей.