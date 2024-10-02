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Поставщики

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Октябрь
Металлоинвест опубликовал первый Отчёт об устойчивых цепочках поставок
Компания «Металлоинвест» впервые опубликовала в формате отдельного электронного издания Отчёт об устойчивых цепочках поставок за 2023 год.
2 октября, 09:53
Июнь
В «Агро-Белогорье» ответили на претензии по соблюдению мер безопасности в приграничье
3 июня, 14:02
А снег? Поставщики могут не доставить оборудование для трассы «Олимпия» в Белгороде
3 июня, 08:38
Март
МегаФон успешно внедрил на сети российское транспортное оборудование
27 марта, 12:38
Не только «тщедушные» тюльпаны: что с ценами на букеты перед 8 Марта
6 марта, 15:36
Букеты к 8 Марта: растут ли цены к празднику в Белгороде?
6 марта, 11:22
Январь
Останутся без яиц? Крупные аукционы на поставку в Белгородскую область не состоялись
31 января, 14:48
Ноябрь 2023
В этот раз экономят? В мэрии Белгорода закупают тактические ботинки по низкой цене
23 ноября 2023, 08:28

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