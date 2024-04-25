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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Тюльпаны, выращенные к фестивалю «Река в цвету» в Белгороде

Что будет с фестивалями «Река в цвету» и «Белгородское лето»?

25 апреля 2024, 11:57
Фото: 1MI
Тюльпаны, выращенные к фестивалю «Река в цвету» в Белгороде

В мэрии Белгорода ответили на вопрос о проведении фестивалей в ближайшее время

С начала года в Белгороде не провели ни одного фестиваля. Сохранится ли такая тенденция? Ответ на этот вопрос журналисты Бел.Ру узнали у мэрии.

Белгородская область в 2023 году вошла в топ-5 рейтинга культурных регионов, по данным Высшей школы экономики. Городу удалось обойти Москву и Санкт-Петербург. Белгороду помогли в этом различные мероприятия, в том числе фестивали.

Однако с конца 2023 года оперативная обстановка в Белгороде стала куда более напряжённой. Стоит ли ожидать возобновления фестивалей — например, «Реки в цвету» и «Белгородского лета»?

В мэрии ответили журналистам Бел.Ру, что решение о проведении мероприятий примут исходя из оперативной обстановки.

Последний фестиваль, который готовили к проведению, — фестиваль вареников, он должен был пройти в январе 2024 года. Его отменили из-за оперативной обстановки. Напомним, что на этом фестивале посетители должны были получить первые туристические паспорта.

Весной в областной столице проводили цветочный фестиваль «Река в цвету». А после смены сезона — «Белгородское лето».

При этом в феврале в регионе выбрали бюро, которое должно было разработать концепции цветочных фестивалей на 2024 год. Ими занималась компания «Майндмайс» из Екатеринбурга. На концепции потратили более 4 млн рублей.

В Белгороде решили пока отказаться от большого музыкального фестиваля
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