Что будет с фестивалями «Река в цвету» и «Белгородское лето»?

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Белгородская область в 2023 году вошла в топ-5 рейтинга культурных регионов, по данным Высшей школы экономики. Городу удалось обойти Москву и Санкт-Петербург. Белгороду помогли в этом различные мероприятия, в том числе фестивали.
Однако с конца 2023 года оперативная обстановка в Белгороде стала куда более напряжённой. Стоит ли ожидать возобновления фестивалей — например, «Реки в цвету» и «Белгородского лета»?
В мэрии ответили журналистам Бел.Ру, что решение о проведении мероприятий примут исходя из оперативной обстановки.
Последний фестиваль, который готовили к проведению, — фестиваль вареников, он должен был пройти в январе 2024 года. Его отменили из-за оперативной обстановки. Напомним, что на этом фестивале посетители должны были получить первые туристические паспорта.
Весной в областной столице проводили цветочный фестиваль «Река в цвету». А после смены сезона — «Белгородское лето».
При этом в феврале в регионе выбрали бюро, которое должно было разработать концепции цветочных фестивалей на 2024 год. Ими занималась компания «Майндмайс» из Екатеринбурга. На концепции потратили более 4 млн рублей.