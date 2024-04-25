Что будет с фестивалями «Река в цвету» и «Белгородское лето»?

В мэрии Белгорода ответили на вопрос о проведении фестивалей в ближайшее время

С начала года в Белгороде не провели ни одного фестиваля. Сохранится ли такая тенденция? Ответ на этот вопрос журналисты Бел.Ру узнали у мэрии.