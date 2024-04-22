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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Цветы

В центре Белгорода высадят пурпурную иву и щучку дернистую

22 апреля 2024, 12:16
Фото: 1MI
Цветы

Улицу Чумичова и Гражданский проспект в Белгороде украсят цветами за 9 млн

Ландшафтное обустройство улиц должны выполнить в течение 40 дней. Подрядчика выберут 6 мая, следует из данных госзакупки.

Управление Белгорблагоустройства ищет подрядчика, который займётся ландшафтным обустройством разделительной полосы на улице Николая Чумичова от улицы Победы и до Гражданского проспекта. Также подрядчику необходимо украсить цветами Гражданский проспект — от Соборной площади до улицы Вокзальной.

Начальная цена контракта составляет 8 млн 987 тыс. 208 рублей. Подрядчика выберут 6 мая.

Посадить рассаду в клумбы исполнитель должен в течение 40 дней с момента заключения контракта. Высадка рассады и саженцев должна производиться утром или к концу дня, в пасмурную погоду — в течение всего дня. Однолетники и многолетники должны высаживаться во влажную почку. Подрядчик должен подготовить клумбы к посадке, высадить цветы, кустарники и деревья.

На участках высадят иву пурпурную, вейник остроцветковый, щучку дернистую, липу, дерен, летние георгины.

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