В центре Белгорода высадят пурпурную иву и щучку дернистую

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Управление Белгорблагоустройства ищет подрядчика, который займётся ландшафтным обустройством разделительной полосы на улице Николая Чумичова от улицы Победы и до Гражданского проспекта. Также подрядчику необходимо украсить цветами Гражданский проспект — от Соборной площади до улицы Вокзальной.
Начальная цена контракта составляет 8 млн 987 тыс. 208 рублей. Подрядчика выберут 6 мая.
Посадить рассаду в клумбы исполнитель должен в течение 40 дней с момента заключения контракта. Высадка рассады и саженцев должна производиться утром или к концу дня, в пасмурную погоду — в течение всего дня. Однолетники и многолетники должны высаживаться во влажную почку. Подрядчик должен подготовить клумбы к посадке, высадить цветы, кустарники и деревья.
На участках высадят иву пурпурную, вейник остроцветковый, щучку дернистую, липу, дерен, летние георгины.