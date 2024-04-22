В центре Белгорода высадят пурпурную иву и щучку дернистую

Посадить рассаду в клумбы исполнитель должен в течение 40 дней с момента заключения контракта. Высадка рассады и саженцев должна производиться утром или к концу дня, в пасмурную погоду — в течение всего дня. Однолетники и многолетники должны высаживаться во влажную почку. Подрядчик должен подготовить клумбы к посадке, высадить цветы, кустарники и деревья.