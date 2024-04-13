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Белгородскую сирень высадили на территориях школ в Пятигорске

Белгородскую сирень высадили на территориях школ в Пятигорске

13 апреля 2024, 08:40
Фото: Соцсети Валентина Демидова
Кусты высадили школьники из Белгорода, которые сейчас находятся в Ставропольском крае. Растение в Пятигорск привезли год назад, сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.
Сюжет
Школы

Как рассказал градоначальник, белгородскую сирень высадили на территориях школ в Пятигорске дети из областного центра, которые сейчас там проходят обучение. Год назад саженцы сирени, выращенные селекционерами, Демидов передал главе Пятигорска Дмитрию Ворошилову.

Местные озеленители решили дать возможность растениям окрепнуть в питомнике и подготовили их к высадке этой весной.

Вчера Дмитрий Юрьевич рассказал о том, что высадили этот белгородский символ Великой Победы наши школьники. Они сейчас живут и учатся в Пятигорске по приглашению властей. Очень символично!
Валентин Демидов

Напомним, ранее белгородскую сирень отправили в космос. В капсуле растение растёт и развивается из ростков, без участия человека. В итоге белгородская сирень попала в книгу рекордов России как растение, которые наиболее отдалено от Земли.

Что происходит с белгородской сиренью в космосе?
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#Кристина Семенчук#Сирень#Питомник#Мэр#Школы#Белгород#Пятигорск#Ставропольский край#Валентин Демидов
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