Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Как рассказал градоначальник, белгородскую сирень высадили на территориях школ в Пятигорске дети из областного центра, которые сейчас там проходят обучение. Год назад саженцы сирени, выращенные селекционерами, Демидов передал главе Пятигорска Дмитрию Ворошилову.
Местные озеленители решили дать возможность растениям окрепнуть в питомнике и подготовили их к высадке этой весной.
Вчера Дмитрий Юрьевич рассказал о том, что высадили этот белгородский символ Великой Победы наши школьники. Они сейчас живут и учатся в Пятигорске по приглашению властей. Очень символично!
Валентин Демидов
Напомним, ранее белгородскую сирень отправили в космос. В капсуле растение растёт и развивается из ростков, без участия человека. В итоге белгородская сирень попала в книгу рекордов России как растение, которые наиболее отдалено от Земли.