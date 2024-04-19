Бархатцы и петунии: первыми на клумбах Белгорода высадят однолетние растения

До 9 мая озеленители украсят клумбы у памятников в Белгороде

В настоящий момент в теплицах города подготавливают растения для высадки на городских клумбах. Первыми будут высаживать однолетние растения. Многолетниками же будут заниматься на протяжении всего сезона, сообщает мэрия Белгорода.