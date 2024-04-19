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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

Цветы в теплицах

Бархатцы и петунии: первыми на клумбах Белгорода высадят однолетние растения

19 апреля 2024, 06:33
Фото: мэрия Белгорода
Цветы в теплицах

До 9 мая озеленители украсят клумбы у памятников в Белгороде

В настоящий момент в теплицах города подготавливают растения для высадки на городских клумбах. Первыми будут высаживать однолетние растения. Многолетниками же будут заниматься на протяжении всего сезона, сообщает мэрия Белгорода.

Первыми на городских клумбах появятся однолетники: бархатцы, сальвия, колеус, хлорофитум, петуния. До 9 мая озеленители планируют украсить цветами клумбы у памятников.

Кроме того, со следующей недели специалисты начнут монтировать контейнеры с цветами на разделительных полосах дорог.

Что касается многолетников, то их будут высаживать на протяжении всего сезона. Город пополнится кустами спиреи, форзиции, можжевельника и гортензии.

Напомним, что цветочное оформление Арбата и парка Южный в Белгороде обойдётся в 4,5 млн рублей. На клумбах планируется высадить розы, лаванду, львиный зёв, бегонии, вербену, ирис и другие растения.

Цветы в теплицах
Видео: мэрия Белгорода
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#Алина Харина#Город#Видео#Новости Белгорода#Теплицы#Цветы#Белгород#Клумбы
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