Бархатцы и петунии: первыми на клумбах Белгорода высадят однолетние растения

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Первыми на городских клумбах появятся однолетники: бархатцы, сальвия, колеус, хлорофитум, петуния. До 9 мая озеленители планируют украсить цветами клумбы у памятников.
Кроме того, со следующей недели специалисты начнут монтировать контейнеры с цветами на разделительных полосах дорог.
Что касается многолетников, то их будут высаживать на протяжении всего сезона. Город пополнится кустами спиреи, форзиции, можжевельника и гортензии.
Напомним, что цветочное оформление Арбата и парка Южный в Белгороде обойдётся в 4,5 млн рублей. На клумбах планируется высадить розы, лаванду, львиный зёв, бегонии, вербену, ирис и другие растения.