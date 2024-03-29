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Цветы

Больше 8 млн рублей на цветы: в Белгороде готовятся украшать городские клумбы

29 марта 2024, 10:29
Фото: 1MI
Цветы

Белгородские клумбы украсят больше 270 тысяч цветов

Белгорблагоустройство закупает рассаду и посадочный материал. На госзакупках разместили два лота на поставку цветов. Один из поставщиков уже выбран.

Белгорблагоустройство закупает посадочный материал для городских клумб. На рассаду готовы потратить 4 млн 608 тыс. рублей. Поставщика выберут 9 апреля. Посадочный материал он должен будет доставить в течение 10 дней.

Согласно документам, подрядчик должен привести 272 тыс. единиц посадочного материала. Известно, что это будут различные виды виолы.

Помимо этого, БГБ закупает 8453 растения за 4 млн 570 тыс. 283 рубля (начальная цена контракта). Поставщик привезёт мискантус китайский, молинию тростниковую, шалфей дубравный, лаванду, полынь, тысячелистник, душицу, ирис, герань, астры и другие цветы. Известно, что 8 тыс. растений поставит компания ООО «Лидер».

Цветы доставят в течение 50 дней с даты заключения контракта.

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