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Клумбы

В центре Белгорода высадят канны индийские и кордилины бронзовые

19 апреля 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Клумбы

На ландшафтное оформление клумб в центре Белгорода уйдёт 17 млн рублей

Озеленители высадят цветы на восьми общественных пространствах города, среди которых клумбы у областного правительства, Музейной площади, на транспортных развязках. Документы появились на госзакупках.

В Белгороде планируется цветочное оформление восьми общественных пространств. Сейчас управление Белгорблагоустройства ищет подрядчика, который займётся ландшафтным обустройством клумб. На эту услугу готовы направить 17 млн 222 тыс. 393 рубля (начальная цена контракта). Исполнителя выберут 2 мая.

Известно, что рабочим предстоит оформить Музейную площадь, клумбу у драмтеатра, пространство возле областного правительства, транспортную развязку по улице Н. Чумичова — Победы, возле мемориала «Братская могила Ветеранов», на Свято-Троицком бульваре.

На Музейной площади специалисты должны выкопать тюльпаны — не менее 8800 штук, высадить бегонии, пеларгонии, агератум, флокс друммонда «Леопольд». У драмтеатра и под окнами правительства появятся бегонии вечноцветущие и канны индийские. На южной стороне здания областного правительства высадят агавы и ирезине Линдена.

Отметим, что на остальных улицах и пространствах также появится кордилина бронзовая, сальвия, пеннисетум щетинистый, крокосмия и другие цветы.

Подрядчику также предстоит очистить клумбы от старой травы, полить цветники и утилизировать мусор от подготовки клумб к посадке.

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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Цветы#Белгород#Клумбы#Ландшафтное обустройство
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