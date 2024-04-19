В центре Белгорода высадят канны индийские и кордилины бронзовые

На Музейной площади специалисты должны выкопать тюльпаны — не менее 8800 штук, высадить бегонии, пеларгонии, агератум, флокс друммонда «Леопольд». У драмтеатра и под окнами правительства появятся бегонии вечноцветущие и канны индийские. На южной стороне здания областного правительства высадят агавы и ирезине Линдена.