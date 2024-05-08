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Отопление

Возобновят ли в Белгороде отопительный сезон из-за резкого похолодания?

8 мая 2024, 10:00
Фото: 1MI
Отопление

В мэрии ответили на просьбы жителей Белгорода включить отопление

Горожане задали вопрос, стоит ли им ждать отопления в своих квартирах из-за пришедших в регион холодов. Ответ дали в администрации Белгорода.

Жительница Белгорода решила поинтересоваться, планируется ли в областном центре в ближайшее время включать отопление, как это сделали в столице России.

«Вчера в Москве включили отопление. У нас ведь тоже так планируется, правда? Или это очень сложный и долгий процесс?» — задала вопросы женщина.

На обращение отреагировали в городской администрации: по их словам, несмотря на сильный ветер и прохладу, в ближайшее время возобновлять отопительный сезон не планируется.

Такая информация расстроила некоторых жителей: кто-то отметил, что в квартире очень холодно и они болеют, а других возмутил тот факт, что в Москве отопление включили, а в Белгородской области — нет.

Ответ мэрии БелгородаОтвет мэрии Белгорода
Ответ мэрии Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Напомним, что из-за резкого похолодания отопление решили включить не только в Москве, но и в Орле: тепло вернули в многоквартирные дома, школы и больницы.

В Белгороде отопительный сезон закончился 10 апреля, однако вчера в регионе наблюдался сильный ветер и ливень, а холодная погода может задержаться. Из-за этого многие жители попросили вновь включить отопление в квартирах.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Отопление#Новости Белгорода#Белгород
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