Возобновят ли в Белгороде отопительный сезон из-за резкого похолодания?

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Жительница Белгорода решила поинтересоваться, планируется ли в областном центре в ближайшее время включать отопление, как это сделали в столице России.
«Вчера в Москве включили отопление. У нас ведь тоже так планируется, правда? Или это очень сложный и долгий процесс?» — задала вопросы женщина.
На обращение отреагировали в городской администрации: по их словам, несмотря на сильный ветер и прохладу, в ближайшее время возобновлять отопительный сезон не планируется.
Такая информация расстроила некоторых жителей: кто-то отметил, что в квартире очень холодно и они болеют, а других возмутил тот факт, что в Москве отопление включили, а в Белгородской области — нет.
Напомним, что из-за резкого похолодания отопление решили включить не только в Москве, но и в Орле: тепло вернули в многоквартирные дома, школы и больницы.
В Белгороде отопительный сезон закончился 10 апреля, однако вчера в регионе наблюдался сильный ветер и ливень, а холодная погода может задержаться. Из-за этого многие жители попросили вновь включить отопление в квартирах.