Дом белгородцев пострадал из-за взрыва после очередной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Сегодня, 8 мая, украинский дрон-камикадзе атаковал село Ровенёк Белгородского района. По предварительным данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.
В результате взрыва в одном частном доме выбило окна и посекло фасад.
На месте происшествия уже работают оперативные службы.
Напомним, что за сегодняшний день под ударом ВСУ также оказались село Малиновка Белгородского района и село Муром Шебекинского округа. Ни в одном населённом пункте пострадавших жителей нет, но повреждения получили грузовой автомобиль и ЛЭП. Без света временно остались жители шести шебекинских сёл.
В Белгороде и Белгородском районе днём объявляли ракетную опасность, которая продлилась четыре минуты. Предварительно последствий атаки нет.