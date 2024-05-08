Дом белгородцев пострадал из-за взрыва после очередной атаки ВСУ

Напомним, что за сегодняшний день под ударом ВСУ также оказались село Малиновка Белгородского района и село Муром Шебекинского округа. Ни в одном населённом пункте пострадавших жителей нет, но повреждения получили грузовой автомобиль и ЛЭП. Без света временно остались жители шести шебекинских сёл.