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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Последствия обстрела, фото тематическое

Дом белгородцев пострадал из-за взрыва после очередной атаки ВСУ

8 мая 2024, 12:24
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородском районе

Под ударом оказалось село Ровенёк. Из мирных жителей никто не пострадал. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 8 мая, украинский дрон-камикадзе атаковал село Ровенёк Белгородского района. По предварительным данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.

В результате взрыва в одном частном доме выбило окна и посекло фасад.

На месте происшествия уже работают оперативные службы.

Напомним, что за сегодняшний день под ударом ВСУ также оказались село Малиновка Белгородского района и село Муром Шебекинского округа. Ни в одном населённом пункте пострадавших жителей нет, но повреждения получили грузовой автомобиль и ЛЭП. Без света временно остались жители шести шебекинских сёл.

В Белгороде и Белгородском районе днём объявляли ракетную опасность, которая продлилась четыре минуты. Предварительно последствий атаки нет.

Новая атака ВСУ оставила жителей шести белгородских сёл без света
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Ровенёк
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