В Белгороде проведут диагностику автодорог за 4 млн рублей

Исходные данные специалисты должны собрать по всей протяжённости дорог. Также подрядчикам необходимо провести цифровую съёмку в прямом и обратном направлении в светлое время суток и при благоприятной погоде. Наличие дефектов необходимо зафиксировать с помощью высокоскоростной видеокамеры. Дефект наносится на план трассы с точной дислокацией.