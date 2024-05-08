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Published Сегодня, 14:02

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Updated Сегодня, 14:02

Дороги

В Белгороде проведут диагностику автодорог за 4 млн рублей

8 мая 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney
Дороги
Работы специалисты должны провести в течение 150 дней. Подрядчика выберут 20 мая, следует из данных на портале госзакупок.

В Белгороде проведут инструментальную диагностику автомобильных дорог общего пользования местного значения. На эти работы готовы потратить 4 млн рублей (начальная цена контракта).

Заказчиком работ является Белгорблагоустройство. Подрядчика выберут 20 мая. Работы специалисты должны провести в течение 150 дней с даты заключения контракта.

Из документов следует, что цель диагностики — получение полной, объективной и достоверной информации о состоянии дороги. Задачи диагностики: собрать и систематизировать исходную информацию о состоянии дорог, обследовать и оценить их состояние, обосновать и назначить ремонт.

Исходные данные специалисты должны собрать по всей протяжённости дорог. Также подрядчикам необходимо провести цифровую съёмку в прямом и обратном направлении в светлое время суток и при благоприятной погоде. Наличие дефектов необходимо зафиксировать с помощью высокоскоростной видеокамеры. Дефект наносится на план трассы с точной дислокацией.

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#Алина Харина#Город#Дорога#Ремонт#Госзакупки#Новости Белгорода#Диагностика#Белгород#Дефекты
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