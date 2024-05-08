В День Победы в центре Белгорода перекроют движение

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
С шести часов утра 9 мая и до полного завершения праздничных мероприятий в Белгороде будет ограничено движение на следующих участках:
Также с 23:00 8 мая до окончания мероприятий ко Дню Победы на указанных участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
Двустороннее движение 9 мая с восьми часов утра организуют по нечётной стороне Свято-Троицкого бульвара на участке от пр. Б. Хмельницкого до проезда между домами 1 и 5.
Объехать перекрытые улицы можно по проспектам Славы, Богдана Хмельницкого, Белгородского полка и Ватутина, а также по Преображенской улице.