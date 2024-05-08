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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Ограничение движения

В День Победы в центре Белгорода перекроют движение

8 мая 2024, 12:09
Фото: 1MI
Ограничение движения
Будет изменён маршрут движения транспорта. Объехать перекрытые участки можно по проспектам Славы, Богдана Хмельницкого, Белгородского полка и Ватутина, а также по Преображенской улице, сообщает мэрия.

С шести часов утра 9 мая и до полного завершения праздничных мероприятий в Белгороде будет ограничено движение на следующих участках:

  • проезд к зданию правительства Белгородской области от ул. Попова до Театрального проезда;
  • театральный проезд от пр. Славы до ул. Победы;
  • нечётная сторона Свято-Троицкого бульвара от Театрального проезда до проезда между домами 1 и 5;
  • чётная сторона Свято-Троицкого бульвара от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской области;
  • Гражданский проспект от ул. Н. Чумичова до ул. Попова;
  • ул. Попова от пр. Славы до ул. Харьковской;
  • ул. Харьковская от ул. Попова до ул. Супруновской;
  • ул. Победы от ул. Н. Чумичова до Театрального проезда.

Также с 23:00 8 мая до окончания мероприятий ко Дню Победы на указанных участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

Двустороннее движение 9 мая с восьми часов утра организуют по нечётной стороне Свято-Троицкого бульвара на участке от пр. Б. Хмельницкого до проезда между домами 1 и 5.

Объехать перекрытые улицы можно по проспектам Славы, Богдана Хмельницкого, Белгородского полка и Ватутина, а также по Преображенской улице.

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