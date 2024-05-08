Гладков рассказал, как в Белгородской области отметят 9 Мая

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, как в Белгородской области пройдёт День Победы. В целях безопасности большая часть мероприятий переведена в онлайн-режим. Акции «Бессмертный полк» в очном формате в этому году тоже не будет.
На окна административных зданий вывешивают портреты участников Великой Отечественной войны. В муниципалитетах региона в преддверии Дня Победы праздничные мероприятия распределили по разным дням недели. Это также сделано в целях безопасности.
С понедельника, 6 мая, начали возлагать цветы к памятникам. Губернатор сообщил, что каждый день школьники, трудовые коллективы предприятий и просто неравнодушные белгородцы приходят, чтобы отдать дань уважения ветеранам. Эти торжественные акции памяти продлятся в течение нескольких ближайших дней.
Одним из самых важных мероприятий, по словам главы региона, являются личные поздравления ветеранов, которые до сих пор остаются с нами.