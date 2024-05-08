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День Победы

Гладков рассказал, как в Белгородской области отметят 9 Мая

8 мая 2024, 07:48
Фото: 1MI
День Победы
Жители Белгородской области отдают дань памяти участникам Великой Отечественной войны. С 6 мая проходят церемонии возложения цветов к памятникам, а на зданиях размещаются портреты ветеранов, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, как в Белгородской области пройдёт День Победы. В целях безопасности большая часть мероприятий переведена в онлайн-режим. Акции «Бессмертный полк» в очном формате в этому году тоже не будет.

На окна административных зданий вывешивают портреты участников Великой Отечественной войны. В муниципалитетах региона в преддверии Дня Победы праздничные мероприятия распределили по разным дням недели. Это также сделано в целях безопасности.

С понедельника, 6 мая, начали возлагать цветы к памятникам. Губернатор сообщил, что каждый день школьники, трудовые коллективы предприятий и просто неравнодушные белгородцы приходят, чтобы отдать дань уважения ветеранам. Эти торжественные акции памяти продлятся в течение нескольких ближайших дней.

Одним из самых важных мероприятий, по словам главы региона, являются личные поздравления ветеранов, которые до сих пор остаются с нами.

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