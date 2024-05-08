Автобусы в Белгороде четыре дня будут ездить по другому расписанию

Ранее также стало известно, что в Белгородской области три автобуса изменят маршрут. Раньше они останавливались в Шебекино. Маршрут № 529 Ровеньки — Белгород, проходивший через Шебекино, теперь будет следовать по федеральной трассе через Волоконовку и Новый Оскол. Автобусы № 586/1 и № 586/2 Вейделевка — Белгород также будут объезжать Шебекино, проходя через Волоконовку и Новый Оскол.