Стало известно о восьмом погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»

В результате атаки дронов на два автобуса, перевозивших утром 6 мая сотрудников ГК «Агро-Белогорье», скончался ещё один человек. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один тяжелораненый мужчина умер в больнице от полученных травм. Врачи сделали всё возможное, но ранения оказались слишком серьёзные.