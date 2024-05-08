Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Пострадавший от атаки ВСУ автобус

Стало известно о восьмом погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»

8 мая 2024, 10:21
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пострадавший от атаки ВСУ автобус

После атаки дронов на автобусы «Агро-Белогорья» погиб ещё один белгородец

Мужчину с тяжёлыми травмами госпитализировали. Врачи оказали ему медпомощь, но раны оказались слишком серьёзными — белгородец скончался. Слова соболезнования выразил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки дронов на два автобуса, перевозивших утром 6 мая сотрудников ГК «Агро-Белогорье», скончался ещё один человек. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один тяжелораненый мужчина умер в больнице от полученных травм. Врачи сделали всё возможное, но ранения оказались слишком серьёзные.

Редакция «Фонаря» выяснила, что погибший в больнице мужчина не работал в «Агро-Белогорье»: он был родственником сотрудницы компании и на месте происшествия пытался помочь пострадавшим людям. Имя и фамилия мужчины на данный момент неизвестны.

Ещё семеро погибших работали на Грайворонском и Борисовском свинокомплексах. Их звали Ольга Корниенко, Сергей Бондаренко, Елена Пономаренко, Татьяна Деревцова, Людмила Водяная, Николай Бабяк и Александр Калугин.

В настоящий момент в медицинских учреждениях находятся 33 раненых в результате атаки дронов человека, включая троих детей. Состояния четверых пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Ещё 11 пострадавших уже выписали на амбулаторное лечение.

В «Агро-Белогорье» рассказали о состоянии сотрудников, раненных при атаке ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
После трагедии с работниками «Агро-Белогорья» предложили ввести новые меры поддержки«‎Агро-Белогорье» опубликовало список погибших при утренней атаке ВСУМомент атаки дронов на автобусы «Агро-Белогорья» попал на видео
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Агро-Белогорье#Борисовский район#Новости Белгорода#Погиб#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Атака ВСУ
Подпишитесь
Новая атака ВСУ оставила жителей шести белгородских сёл без света
Сегодня, 10:31
50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде
Сегодня, 07:51
Жильё получили, но не уехали: почему некоторые белгородцы до сих пор остаются в ПВР
Сегодня, 08:27
Возобновят ли в Белгороде отопительный сезон из-за резкого похолодания?
Сегодня, 10:00
Настроение белгородцев в предпраздничный день омрачила ракетная опасность
Сегодня, 10:28
"