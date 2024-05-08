Стало известно о восьмом погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В результате атаки дронов на два автобуса, перевозивших утром 6 мая сотрудников ГК «Агро-Белогорье», скончался ещё один человек. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один тяжелораненый мужчина умер в больнице от полученных травм. Врачи сделали всё возможное, но ранения оказались слишком серьёзные.
Редакция «Фонаря» выяснила, что погибший в больнице мужчина не работал в «Агро-Белогорье»: он был родственником сотрудницы компании и на месте происшествия пытался помочь пострадавшим людям. Имя и фамилия мужчины на данный момент неизвестны.
Ещё семеро погибших работали на Грайворонском и Борисовском свинокомплексах. Их звали Ольга Корниенко, Сергей Бондаренко, Елена Пономаренко, Татьяна Деревцова, Людмила Водяная, Николай Бабяк и Александр Калугин.
В настоящий момент в медицинских учреждениях находятся 33 раненых в результате атаки дронов человека, включая троих детей. Состояния четверых пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Ещё 11 пострадавших уже выписали на амбулаторное лечение.