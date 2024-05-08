В Белгородской области проходят похороны сотрудников АБ, погибших при атаке

Сегодня, 8 мая, стало известно об ещё одной жертве. Восьмым погибшим стал мужчина, который поступил в лечебное учреждение в крайне тяжёлом состоянии. Белгородец скончался в больнице. Известно, что мужчина не был сотрудником «Агро-Белогорья». После атаки он пытался помочь пострадавшим людям.