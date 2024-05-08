В Белгородской области проходят похороны сотрудников АБ, погибших при атаке

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Сегодня, 8 мая, в нескольких районах Белгородской области проходят церемонии прощания с сотрудниками холдинга «Агро-Белогорье», которые стали жертвами атаки ВСУ.
В результате удара беспилотниками по служебным автобусам погибли семь работников компании. Это были Ольга Корниенко, Сергей Бондаренко, Елена Пономаренко, Татьяна Деревцова, Людмила Водяная, Николай Бабяк и Александр Калугин.
Сегодня, 8 мая, стало известно об ещё одной жертве. Восьмым погибшим стал мужчина, который поступил в лечебное учреждение в крайне тяжёлом состоянии. Белгородец скончался в больнице. Известно, что мужчина не был сотрудником «Агро-Белогорья». После атаки он пытался помочь пострадавшим людям.