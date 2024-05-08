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Published Сегодня, 13:27

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Похороны погибших белгородцев

В Белгородской области проходят похороны сотрудников АБ, погибших при атаке

8 мая 2024, 13:27
Фото: пресс-служба Группы компаний «Агро-Белогорье»
Похороны погибших белгородцев
Траурные церемонии проводят в разных районах региона 8 мая. Сотрудники «Агро-Белогорья» погибли в результате атаки ВСУ два дня назад.

Сегодня, 8 мая, в нескольких районах Белгородской области проходят церемонии прощания с сотрудниками холдинга «‎Агро-Белогорье», которые стали жертвами атаки ВСУ.

В результате удара беспилотниками по служебным автобусам погибли семь работников компании. Это были Ольга Корниенко, Сергей Бондаренко, Елена Пономаренко, Татьяна Деревцова, Людмила Водяная, Николай Бабяк и Александр Калугин.

Сегодня, 8 мая, стало известно об ещё одной жертве. Восьмым погибшим стал мужчина, который поступил в лечебное учреждение в крайне тяжёлом состоянии. Белгородец скончался в больнице. Известно, что мужчина не был сотрудником «Агро-Белогорья». После атаки он пытался помочь пострадавшим людям.

После трагедии с работниками «Агро-Белогорья» предложили ввести новые меры поддержки
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Похороны#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ
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