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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

БПЛА

Атаки продолжаются: над Белгородской областью сбили девять БПЛА

6 мая 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney
БПЛА

В Минобороны сообщили об атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Девять украинских беспилотников сбили над Белгородской областью в период с 12:30 до 15:20. О последствиях ничего не известно. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

В небе над Белгородской областью система ПВО продолжает сбивать украинские беспилотники. Так, около 12:30 и в 13:00 над регионом сбили по одному БПЛА. Спустя час уничтожены три беспилотных летательных аппарата, около 14:40 и 15:20 — ещё по два БПЛА.

Над какой именно территорией оказались сбиты воздушные цели, в пресс-службе Минобороны РФ не сообщили. Также неизвестно о каких-либо последствиях на земле.

В Белгороде и Белгородском районе в 15:41 объявили ракетную опасность, жители слышали череду громких звуков. Отбой состоялся в 16:17, однако спустя десять минут ракетную опасность объявили во второй раз. По информации Минобороны РФ, над областным центром сбили семь снарядов РСЗО «Вампир» и два беспилотника.

Напомним, что утром по селу Берёзовка Борисовского района ударил дрон: повреждены оказались два автобуса с сотрудниками «Агро-Белогорья». Ранения получили более 40 человек, ещё семеро погибли. Имена погибших сообщил председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Позже в Сети появилось видео с моментом атаки. Спустя время село вновь атаковали дроном-камикадзе: мужчину с ранением ноги госпитализировали.

Дроны ВСУ атаковали и Белгородский район: в Щетиновке повреждена цистерна молоковоза, в Отрадном — локомотив передвижной лаборатории, в Чайках — легковое авто. Никто не пострадал. Один инфраструктурный объект повреждён в селе Старый Хутор Валуйского округа. В Шебекино в частный жилой сектор упал БПЛА. Ранения получила мирная жительница: её госпитализировали с осколочными ранениями ноги.

«‎Агро-Белогорье» опубликовало список погибших при утренней атаке ВСУ
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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