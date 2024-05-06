Атаки продолжаются: над Белгородской областью сбили девять БПЛА

В небе над Белгородской областью система ПВО продолжает сбивать украинские беспилотники. Так, около 12:30 и в 13:00 над регионом сбили по одному БПЛА. Спустя час уничтожены три беспилотных летательных аппарата, около 14:40 и 15:20 — ещё по два БПЛА.