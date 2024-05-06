Атаки продолжаются: над Белгородской областью сбили девять БПЛА

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В небе над Белгородской областью система ПВО продолжает сбивать украинские беспилотники. Так, около 12:30 и в 13:00 над регионом сбили по одному БПЛА. Спустя час уничтожены три беспилотных летательных аппарата, около 14:40 и 15:20 — ещё по два БПЛА.
Над какой именно территорией оказались сбиты воздушные цели, в пресс-службе Минобороны РФ не сообщили. Также неизвестно о каких-либо последствиях на земле.
В Белгороде и Белгородском районе в 15:41 объявили ракетную опасность, жители слышали череду громких звуков. Отбой состоялся в 16:17, однако спустя десять минут ракетную опасность объявили во второй раз. По информации Минобороны РФ, над областным центром сбили семь снарядов РСЗО «Вампир» и два беспилотника.
Напомним, что утром по селу Берёзовка Борисовского района ударил дрон: повреждены оказались два автобуса с сотрудниками «Агро-Белогорья». Ранения получили более 40 человек, ещё семеро погибли. Имена погибших сообщил председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Позже в Сети появилось видео с моментом атаки. Спустя время село вновь атаковали дроном-камикадзе: мужчину с ранением ноги госпитализировали.
Дроны ВСУ атаковали и Белгородский район: в Щетиновке повреждена цистерна молоковоза, в Отрадном — локомотив передвижной лаборатории, в Чайках — легковое авто. Никто не пострадал. Один инфраструктурный объект повреждён в селе Старый Хутор Валуйского округа. В Шебекино в частный жилой сектор упал БПЛА. Ранения получила мирная жительница: её госпитализировали с осколочными ранениями ноги.