«‎Агро-Белогорье» опубликовало список погибших при утренней атаке ВСУ

Сегодня утром, 6 мая, автобусы с сотрудниками «‎Агро-Белогорья» были атакованы со стороны ВСУ беспилотниками. Происшествие случилось в Борисовском районе. Люди ехали на работу — Борисовский и Грайворонский свинокомплексы. Под удар также попала легковая машина с детьми внутри.