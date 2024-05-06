«‎Агро-Белогорье» опубликовало список погибших при утренней атаке ВСУ

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Сегодня утром, 6 мая, автобусы с сотрудниками «Агро-Белогорья» были атакованы со стороны ВСУ беспилотниками. Происшествие случилось в Борисовском районе. Люди ехали на работу — Борисовский и Грайворонский свинокомплексы. Под удар также попала легковая машина с детьми внутри.
Погибли семь сотрудников «Агро-Белогорья». Ещё 32 человека получили ранения различной степени тяжести.
Владимир Зотов, председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье», назвал имена погибших: