Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

«‎Агро-Белогорье» опубликовало список погибших при утренней атаке ВСУ

«‎Агро-Белогорье» опубликовало список погибших при утренней атаке ВСУ

6 мая 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ на мирных граждан привела к трагическим последствиям: семь человек погибли, 32 получили ранения. Имена погибших сотрудников сообщил Владимир Зотов — председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье».

Сегодня утром, 6 мая, автобусы с сотрудниками «‎Агро-Белогорья» были атакованы со стороны ВСУ беспилотниками. Происшествие случилось в Борисовском районе. Люди ехали на работу — Борисовский и Грайворонский свинокомплексы. Под удар также попала легковая машина с детьми внутри.

Погибли семь сотрудников «‎Агро-Белогорья». Ещё 32 человека получили ранения различной степени тяжести.

Владимир Зотов, председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье», назвал имена погибших:

  • Ольга Корниенко, подсобный рабочий Грайворонского свинокомплекса;
  • Сергей Бондаренко, оператор Грайворонского свинокомплекса;
  • Елена Пономаренко, оператор Грайворонского свинокомплекса;
  • Татьяна Деревцова, контролёр Борисовского свинокомплекса;
  • Людмила Водяная, оператор Борисовского свинокомплекса;
  • Николай Бабяк, электрик Борисовского свинокомплекса;
  • Александр Калугин, оператор Борисовского свинокомплекса.
Момент атаки дронов на автобусы «Агро-Белогорья» попал на видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Неделя началась сложно»: Гладков сообщил о состоянии раненых белгородцев Место утреннего ЧП с автобусами «Агро-Белогорья» не могут осмотреть из-за дронов
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Агро-Белогорье#Борисовский район#Погибшие#Новости Белгорода#Владимир зотов#Белгород#СВО#Атака ВСУ
Подпишитесь
Послепасхальный день в Белгородской области прошёл тревожно: что случилось 6 мая?
Сегодня, 15:32
Ребёнок ранен, мужчина погиб: известны последствия атаки ВСУ на Белгород и район
Сегодня, 14:24
Новый взрыв под Белгородом: целью украинских FPV-дронов стали два КамАЗа
Сегодня, 15:06
В Минобороны рассказали, чем ВСУ пытались атаковать Белгород в этот раз
Сегодня, 14:22
«Поднялось пыльное облако»: пострадавшая — об обстреле села, где погиб белгородец
Сегодня, 15:24
«Охота шла несколько дней». Алёхин — об уничтожении «Хаймарса» у Белгородской области
Сегодня, 13:10
"