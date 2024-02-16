Число погибших и раненых увеличилось: что известно об атаке на Белгород к этому часу

Во время атаки на город погибла сотрудница белгородского вуза Любовь Губкина. В момент обстрела женщина вместе с матерью находилась в торговом центре. Любовь Губкина погибла, её мать сейчас находится в реанимации. Муж погибшей сейчас остаётся в больнице. В день обстрела семья собиралась на похороны свекрови погибшей.