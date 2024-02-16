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Updated Сегодня, 09:15

Повреждённый торговый центр

Число погибших и раненых увеличилось: что известно об атаке на Белгород к этому часу

16 февраля 2024, 09:13
Фото: Bel.ru
Повреждённый торговый центр

Семь человек погибли, ещё 19 получили травмы при обстреле Белгорода

Белгород переживает последствия страшной трагедии 15 февраля. В результате атаки ВСУ на спальный район города погибли семь человек, ещё 19 получили ранения. Погиб годовалый ребёнок. Последние новости об обстреле города — в материале Бел.Ру.

Под удар ВСУ областной центр попал 15 февраля в 12:30. Над областью сбили 14 воздушных целей. В Минобороны РФ уточнили, что ПВО уничтожила 14 снарядов РСЗО «Вампир». Обломки снарядов падали в нескольких местах, сильно пострадал торговый центр на улице Плеханова и школьный стадион. На месте трагедии возле ТЦ вчера побывал журналист Бел.Ру.

Изначально сообщалось о пяти погибших белгородцах, семи повреждённых частных домах и пяти многоэтажках. К утру 16 февраля количество погибших человек и повреждённых объектов начало увеличиваться.

Погибли семь человек

Число жертв при обстреле выросло до семи. Общее количество пострадавших увеличилось до 19. Двоих взрослых и двоих детей отправили на лечение в Москву. К утру поезд с пострадавшими прибыл в столицу. У вокзала раненых забрали четыре кареты скорой помощи.

Ещё пятерых пострадавших отпустили домой. 10 человек продолжают лечиться в белгородских больницах. Двое из них в тяжёлом состоянии, состояние ещё восьми человек оценивается как стабильное со средней тяжестью.

Разрушенный торговый центр на улице ПлехановаРазрушенный торговый центр на улице Плеханова
Разрушенный торговый центр на улице Плеханова
Фото: Bel.ru

Что известно о разрушениях?

По последним данным, в Белгороде разрушения выявлены в 154 квартирах 23 многоквартирных домов, в 52 частных домах, пяти хозсубъектах, семи гаражах, в манеже и сарае. Повреждены 90 автомобилей, участок ж/д пути и автодорога.

Город после вчерашней атаки продолжает восстанавливаться. В повреждённых домах уже начали делать замеры окон. Восстановить выбитые окна планируют в течение 7-8 дней. В пострадавших домах также уже закрыли тепловой контур.

Выбитые окна в домах возле школьного стадионаВыбитые окна в домах возле школьного стадиона
Выбитые окна в домах возле школьного стадиона
Фото: Bel.ru

Названы имена погибших

Во время атаки на город погибла сотрудница белгородского вуза Любовь Губкина. В момент обстрела женщина вместе с матерью находилась в торговом центре. Любовь Губкина погибла, её мать сейчас находится в реанимации. Муж погибшей сейчас остаётся в больнице. В день обстрела семья собиралась на похороны свекрови погибшей.

Под обстрелом вчера также оказался 68-летний Иван Супрунов. Мужчина жил на улице Советской. Он погиб на крыльце торгового центра на Харгоре.

Кроме того, при атаке погибла годовалая девочка. Трагедия произошла на школьном стадионе.

Известно также имя ещё одной погибшей женщины. Ею оказалась 80-летняя Людмила Александровна.

Помимо этого, результате атаки погиб студент из Сирии — Мохамад Шенани. В момент обстрела он был в торговом центре на улице Плеханова.

Ещё один мужчина погиб в своём доме из-за прилёта осколка. Как сообщают в Сети, погибшему было 30 лет.

Помимо этого, установлено, что седьмой жертвой стала 73-летняя женщина.

В Белгороде появился стихийный мемориал в память о погибших. Цветы несут к торговому центру на Харгоре.

Стихийный мемориал возле ТЦСтихийный мемориал возле ТЦ
Стихийный мемориал возле ТЦ
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»

Уголовное дело после смертельного обстрела

Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода 15 февраля. Вчерашнюю трагедию квалифицировали как теракт по статье ст. 205 УК РФ.

Удары по мирным жителям Белгорода осудил генсек ООН. Он призвал к немедленному прекращению ударов по гражданской инфраструктуре.

Военкор Евгений Поддубный сообщает об уничтожении устройства РСЗО «Вампир», из которого ударили по Белгороду. Российские бойцы уничтожили машину около девяти часов вечера 15 февраля. Устройство находилось в районе населённого пункта Липцы в Харьковской области.

Рассказы очевидцев

Белгородцы рассказывают подробности о моменте обстрела и помощи раненым. Двое мужчин вчера помогали пострадавшим на школьном стадионе, где погиб годовалый ребёнок. Ещё один местный житель успокаивал раненых детей до приезда скорой.

Жительница Белгорода Юлия успела в последний момент выскочить из машины возле торгового центра, осколки полетели в спину. Горожанка видела, как у прохожей оторвало руку.

Машину местного жителя Александра подкинуло от ударной волны. Его жена испугалась и начала заикаться.

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