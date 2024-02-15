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Posted Вчера, 14:30

Published Вчера, 14:30

Modified Вчера, 14:32

Updated Вчера, 14:32

Скорая

«А что с мальчиком моим?» Белгородец рассказал о первых страшных минутах после атаки

15 февраля 2024, 14:30
Фото: 1MI
Скорая

Белгородцу пришлось успокаивать раненных при обстреле детей до приезда скорой

Местный житель, который был на стадионе в момент атаки на город, вызвал скорую помощь пострадавшим в результате обстрела. Происходившее мужчина снял на камеру. Ему пришлось успокаивать детей и пенсионерку. Видео опубликовали в RT.

Белгородцу пришлось успокаивать раненных при обстреле города детей и пенсионерку на стадионе. Мужчина предварительно вызвал скорую помощь, а затем снял происходившее на камеру. На видео слышно, как один из детей просит о помощи.

«Скорую вызвал, держись, всё хорошо, ты живой. Где болит? Всё там нормально, ты жить будешь, не переживай», — говорил белгородец.

Слышно, как плачут дети. После того, как мужчина поговорил с юными белгородцами, он подошёл к пожилой женщине. «А что с мальчиком с моим?» — спросила она. Горожанин ответил, что будет жить, и попросил белгородку не волноваться.

На видео также попала коляска, в которой погиб ребёнок. Из-за жёстких кадров редакция Бел.Ру не будет публиковать эту запись.

В результате обстрела Белгорода погибла годовалая девочка Валентина. Всего же в городе насчитывается шесть погибших.

Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ
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