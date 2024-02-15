«А что с мальчиком моим?» Белгородец рассказал о первых страшных минутах после атаки

Posted Вчера, 14:30
Published Вчера, 14:30
Modified Вчера, 14:32
Updated Вчера, 14:32
Белгородцу пришлось успокаивать раненных при обстреле города детей и пенсионерку на стадионе. Мужчина предварительно вызвал скорую помощь, а затем снял происходившее на камеру. На видео слышно, как один из детей просит о помощи.
«Скорую вызвал, держись, всё хорошо, ты живой. Где болит? Всё там нормально, ты жить будешь, не переживай», — говорил белгородец.
Слышно, как плачут дети. После того, как мужчина поговорил с юными белгородцами, он подошёл к пожилой женщине. «А что с мальчиком с моим?» — спросила она. Горожанин ответил, что будет жить, и попросил белгородку не волноваться.
На видео также попала коляска, в которой погиб ребёнок. Из-за жёстких кадров редакция Бел.Ру не будет публиковать эту запись.
В результате обстрела Белгорода погибла годовалая девочка Валентина. Всего же в городе насчитывается шесть погибших.