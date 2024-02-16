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«Лиза Алерт»

Мужчина пропал в день обстрела Белгорода

16 февраля 2024, 07:50
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»

Под Белгородом исчез пенсионер

Местонахождение жителя Корочанского района неизвестно с 15 февраля. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В СНТ Изюминка села Дальняя Игуменка в Корочанском районе с 15 февраля не могут найти 76-летнего Виктора Ильюка. В этот день пенсионер вышел из дома, но так и не вернулся обратно.

Мужчина нормального телосложения, рост — 175 см. У него короткие седые волосы, глаза — серо-зелёные. В день исчезновения белгородец был одет в чёрную куртку, синюю рубашку в клетку, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки и шапку.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что в Валуйском городском округе с 9 февраля не могут найти 49-летнего Александра Бобровицкого, а в Белгороде с начала января — 63-летнего Виктора Сыромятникова.

Вчера, 15 февраля, под обстрел ВСУ попал Белгород. Областной центр атаковали снарядами РСЗО «Вампир». Погибли семеро человек, ещё 19 получили ранения.

«Лиза Алерт»«Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
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#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Корочанский район#Пропал#Белгород#Пропал человек#Александра Склярова
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