В белгородском приграничье пять дней не могут найти мужчину в камуфляже

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В селе Шелаево Валуйского городского округа с 9 февраля не могут найти 49-летнего Александра Бобровицкого.
Белгородец нормального телосложения, рост — 175 см. У мужчины тёмно-русые волосы. В день исчезновения он был одет в зелёные камуфлированную куртку и штаны, чёрные резиновые сапоги и серую шапку.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что в Белгороде с начала января не могут найти 63-летнего Виктора Сыромятникова. Мужчине требуется медицинская помощь.
24 января стало известно о смерти пропавшего мужчины в халате, которого искали около пяти дней.