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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

«Лиза Алерт»

В белгородском приграничье пять дней не могут найти мужчину в камуфляже

14 февраля 2024, 06:46
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»

Пропавшего мужчину ищут в Белгородской области

Местонахождение жителя Валуйского горокруга неизвестно с 9 февраля. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В селе Шелаево Валуйского городского округа с 9 февраля не могут найти 49-летнего Александра Бобровицкого.

Белгородец нормального телосложения, рост — 175 см. У мужчины тёмно-русые волосы. В день исчезновения он был одет в зелёные камуфлированную куртку и штаны, чёрные резиновые сапоги и серую шапку.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что в Белгороде с начала января не могут найти 63-летнего Виктора Сыромятникова. Мужчине требуется медицинская помощь.

24 января стало известно о смерти пропавшего мужчины в халате, которого искали около пяти дней.

Пропавший мужчинаПропавший мужчина
Пропавший мужчина
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
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#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Пропал#Белгород#Пропал человек#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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