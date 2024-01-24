Пропавшего в Белгороде мужчину в халате нашли погибшим

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
34-летнего белгородца нашли погибшим. О причинах смерти мужчины не сообщается. 19 января горожанин вышел из дома и не вернулся. В день исчезновения он был в бело-синем халате и чёрных кроссовках.
Напомним, что поисковый отряд продолжает разыскивать 63-летнего местного жителя Виктора Сыромятникова. Его местонахождение неизвестно с 10 января. В день исчезновения на нём были высокие ботинки, чёрная куртка, чёрно-зелёные камуфлированные брюки и тёмно-серая кепка. На улицу он выходил с пакетом.
Ранее в Белгороде искали 21-летнего парня. Спустя неделю молодого человека нашли погибшим.