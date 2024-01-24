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«Лиза Алерт»

Пропавшего в Белгороде мужчину в халате нашли погибшим

24 января 2024, 06:47
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»
19 января белгородец вышел из дома и не вернулся. О результатах поисков сообщили в отряде «Лиза Алерт».

34-летнего белгородца нашли погибшим. О причинах смерти мужчины не сообщается. 19 января горожанин вышел из дома и не вернулся. В день исчезновения он был в бело-синем халате и чёрных кроссовках.

Напомним, что поисковый отряд продолжает разыскивать 63-летнего местного жителя Виктора Сыромятникова. Его местонахождение неизвестно с 10 января. В день исчезновения на нём были высокие ботинки, чёрная куртка, чёрно-зелёные камуфлированные брюки и тёмно-серая кепка. На улицу он выходил с пакетом.

Ранее в Белгороде искали 21-летнего парня. Спустя неделю молодого человека нашли погибшим.

Пропавшего в Белгороде парня с чёрным рюкзаком нашли погибшим
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