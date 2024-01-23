Белгородец в халате вышел из дома четыре дня назад и не вернулся

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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В Белгороде с 19 января не могут найти 34-летнего Владимира Доваля. Мужчина вышел из дома четыре дня назад и не вернулся.
Белгородец нормального телосложения, рост — 176 см. У мужчины тёмно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в бело-синий халат и чёрные кроссовки
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что вчера, 22 января, поисковый отряд искал восьмилетнего мальчика, местонахождение которого не было известно с 22 мая. В тот же вечер волонтёры сообщили, что поиск завершён, с мальчиком всё хорошо.
Ранее также разыскивали 12-летнюю девочку. Она пропала в Московской области, но могла находиться и в Белгородской. Её нашли живой.