Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

«Лиза Алерт»

Белгородец в халате вышел из дома четыре дня назад и не вернулся

23 января 2024, 06:47
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»

В Белгороде четыре дня разыскивают мужчину

Житель Белгорода вышел из дома 19 января в одном халате и кроссовках, но так и не вернулся. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгороде с 19 января не могут найти 34-летнего Владимира Доваля. Мужчина вышел из дома четыре дня назад и не вернулся.

Белгородец нормального телосложения, рост — 176 см. У мужчины тёмно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в бело-синий халат и чёрные кроссовки

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что вчера, 22 января, поисковый отряд искал восьмилетнего мальчика, местонахождение которого не было известно с 22 мая. В тот же вечер волонтёры сообщили, что поиск завершён, с мальчиком всё хорошо.

Ранее также разыскивали 12-летнюю девочку. Она пропала в Московской области, но могла находиться и в Белгородской. Её нашли живой.

Владимир ДовальВладимир Доваль
Владимир Доваль
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Пропал семь месяцев назад: в Белгороде с мая ищут восьмилетнего мальчика
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшая девочка из Подмосковья может находиться в Белгородской областиКуда звонить, если пропала связь с уехавшим из Белгорода ребёнком?Пропавшего в Белгороде парня с чёрным рюкзаком нашли погибшим
#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Пропал#Новости Белгорода#Белгород#Пропал человек#Александра Склярова
Подпишитесь
Хочет ли она вылечиться? Новые подробности в истории белгородки, болеющей анорексией
Сегодня, 06:35
Гладков прокомментировал историю о заболевших в Ярославле белгородских детях
Сегодня, 06:32
Названа сумма, которую направят на развитие будущего Белого квартала
Сегодня, 08:37
Пострадал человек, повреждены дома и экскаваторы при обстрелах Белгородчины за день
Сегодня, 07:51
«Птицу палят вместе с покрышками»: белгородец жалуется на смог от убоя больных кур
Сегодня, 07:12
Аэропорт, активы Зотова и ЭФКО: какие компании понесли убытки в первый год СВО
Сегодня, 05:30