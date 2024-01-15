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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Телефоны

Куда звонить, если пропала связь с уехавшим из Белгорода ребёнком?

15 января 2024, 13:44
Фото: 1MI
Телефоны

Белгородцы жалуются, что у их детей в загородных санаториях отбирают телефоны

В тульском санатории, куда вывезли на 21 день детей из Белгорода, вожатые якобы забирают у ребят сотовые телефоны. Это соответствует правилам учреждения, сообщили родителям в администрации. Куда обращаться, если ребёнок не отвечает на звонки родственников, ответили в региональном правительстве.
Сюжет
Дети

Родители, чьи дети 13 января отправились в санаторий в Тулу, сообщили, что у ребят по прибытии в учреждения якобы собирают сотовые телефоны. В администрации лагеря родителям сообщили, что дети обязаны сдавать телефоны вожатым, обратно их выдают ежедневно в 21:00 для звонка родителям.

Разве это правильно в нынешней ситуации? Дети также переживают за родителей, которые остались дома. Это не обучающий процесс, где телефон мешает ребенку. Почему об этом не предупредили родителей?
спросила обеспокоенная белгородка

На обращение отреагировала другая родительница. Она сообщила, что разговаривала со своим ребёнком по телефону в четыре часа дня, а отбирают телефоны не просто так, а чтобы дети отдыхали и «не зависали в телефонах».

Позже министр образования Белгородской области Андрей Милёхин пообещал связаться с женщиной для решения вопроса.

Напомним, что в загородные санатории и лагеря уехали 2037 белгородских школьников. Из них в Тульской области находятся 789 ребят. Узнать об организации отдыха ребёнка можно по телефонам горячих линий регионального минобра.

Номера горячих линийНомера горячих линий
Номера горячих линий
Фото: правительство Белгородской области
Вокруг — река и ели: более 200 юных белгородцев вывезли в санаторий
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#Общество#Белгородская область#Дети#Родители#Белгород#Александра Склярова#Санатории
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