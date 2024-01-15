Куда звонить, если пропала связь с уехавшим из Белгорода ребёнком?

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Родители, чьи дети 13 января отправились в санаторий в Тулу, сообщили, что у ребят по прибытии в учреждения якобы собирают сотовые телефоны. В администрации лагеря родителям сообщили, что дети обязаны сдавать телефоны вожатым, обратно их выдают ежедневно в 21:00 для звонка родителям.
Разве это правильно в нынешней ситуации? Дети также переживают за родителей, которые остались дома. Это не обучающий процесс, где телефон мешает ребенку. Почему об этом не предупредили родителей?
спросила обеспокоенная белгородка
На обращение отреагировала другая родительница. Она сообщила, что разговаривала со своим ребёнком по телефону в четыре часа дня, а отбирают телефоны не просто так, а чтобы дети отдыхали и «не зависали в телефонах».
Позже министр образования Белгородской области Андрей Милёхин пообещал связаться с женщиной для решения вопроса.
Напомним, что в загородные санатории и лагеря уехали 2037 белгородских школьников. Из них в Тульской области находятся 789 ребят. Узнать об организации отдыха ребёнка можно по телефонам горячих линий регионального минобра.