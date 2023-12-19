Новый директор белгородского «Красиво» раньше возглавлял санаторий в Крыму

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Санаторий «Красиво» в Белгородской области теперь возглавляет Дмитрий Набережнев. Его кандидатуру выбрали по результатам конкурса.
Известно, что у Набережнева есть медицинское образование. Сам он — уроженец Белгородской области, однако ранее почти десять лет руководил ведомственным санаторием в Крыму.
«Оценил его системный подход и предложения по развитию „Красиво“, теперь проверим опытного управленца в деле», — представил нового директора глава областного минздрава Андрей Иконников.
Директора санатория решили сменить после того, как появилась жалоба на предыдущего руководителя. Белгородец утверждал, что Евгений Литвин якобы выпивал на рабочем месте. Однако по итогам проверки информация о пьянстве экс-директора не подтвердилась. Сам Литвин тоже комментировал ситуацию.
Тем не менее конкурс всё же решили провести. Известно, что участвовали в нём 15 кандидатов. Им предлагалось посетить санаторий, пообщаться с персоналом и представить варианты, как можно улучшить учреждение.