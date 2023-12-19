Новый директор белгородского «Красиво» раньше возглавлял санаторий в Крыму

Директора санатория решили сменить после того, как появилась жалоба на предыдущего руководителя. Белгородец утверждал, что Евгений Литвин якобы выпивал на рабочем месте. Однако по итогам проверки информация о пьянстве экс-директора не подтвердилась. Сам Литвин тоже комментировал ситуацию.