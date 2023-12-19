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Андрей Иконников и Дмитрий Набережнев

Новый директор белгородского «Красиво» раньше возглавлял санаторий в Крыму

19 декабря 2023, 07:42
Фото: кадр из видео на странице Андрея Иконникова в соцсети
Андрей Иконников и Дмитрий Набережнев

Набережнев стал новым директором белгородского санатория «Красиво»

Главу санатория выбрали по результатам конкурса. Нового директора представил руководитель областного минздрава Андрей Иконников.

Санаторий «Красиво» в Белгородской области теперь возглавляет Дмитрий Набережнев. Его кандидатуру выбрали по результатам конкурса.

Известно, что у Набережнева есть медицинское образование. Сам он — уроженец Белгородской области, однако ранее почти десять лет руководил ведомственным санаторием в Крыму.

«Оценил его системный подход и предложения по развитию „Красиво“, теперь проверим опытного управленца в деле», — представил нового директора глава областного минздрава Андрей Иконников.

Директора санатория решили сменить после того, как появилась жалоба на предыдущего руководителя. Белгородец утверждал, что Евгений Литвин якобы выпивал на рабочем месте. Однако по итогам проверки информация о пьянстве экс-директора не подтвердилась. Сам Литвин тоже комментировал ситуацию.

Тем не менее конкурс всё же решили провести. Известно, что участвовали в нём 15 кандидатов. Им предлагалось посетить санаторий, пообщаться с персоналом и представить варианты, как можно улучшить учреждение.

Представление нового директора «Красиво»
Видео: страница Андрея Иконникова в соцсети
Осталось четверо: в 2024 году начнёт работать новый директор санатория «Красиво»
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