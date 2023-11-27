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В Белгороде хотят развивать водный транспорт, пока санаторий в Крыму чуть не затопило

В Белгороде хотят развивать водный транспорт, пока санаторий в Крыму чуть не затопило

27 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
27 ноября горожане обсуждали концепцию развития водного транспорта и случившийся в Крыму ураган: в регионе в санатории отдыхают белгородские дети. В то же время Вячеслав Гладков хочет запретить чиновникам уходить на отдых без оформленных контрактов. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Нет контракта — нет отпуска

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить распоряжение о запрете выезда его заместителей, министров и глав муниципальных образований с территории региона без заключённых контрактов по средствам, выделенным из областного бюджета, на 2024 год.

Чиновники будут обязаны предоставить подтверждение от министра финансов о выполнении контрактации, чтобы получить разрешение на отпуск или отдых во время праздников. Исключение делается только для служебных командировок с разрешения Гладкова.

Глава региона подчеркнул, что такое решение может создать дополнительную мотивацию для чиновников улучшить качество своей работы.

Гладков запретил чиновникам отдыхать, пока не заключат контракты на 2024 год
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По каким рекам запустят водный транспорт?

В Белгороде рассматривают концепцию развития водного транспорта, особенно на акваториях рек Везёлка и Северский Донец.

Маршрут может появиться на участке акватории Северского Донца от места слияния двух рек до территории «Пикник-парка» с возможностью причала в районе пляжа «Пескарьер». Данная акватория уже активно используется местными жителями для купания и отдыха на воде, а также для плавания на катамаранах и сапах. В следующем году также могут начать развивать данный вид спорта.

Власти города планируют создать новые причалы для маломерных судов на реке. Ожидается, что первый этап концепции начнётся с трёх мест обустройства причалов, начиная от спортивного кластера «Берега» и заканчивая районом «Пикник-парка». На следующем этапе планируется проработка типов плавсредств. Срок реализации концепции — лето 2024 года.

Кроме этого, власти проведут встречу с активными горожанами, архитекторами и молодёжью, чтобы узнать их мнения и советы по поводу создания в городе водного транспорта. Первое заседание группы должно состояться до 20 декабря: в него будут включены должностные лица, замгубернатора и другие заинтересованные лица.

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Задел ли ураган санаторий «Бригантина „Белогорье“»?

На оперативном совещании власти обсуждали последствия урагана, который приближался к Белгородской области вчера, 26 ноября. Замгубернатора Сергей Довгалюк отметил, что обстановка в регионе штатная, несмотря на трудности, связанные с сильным снегопадом и обледенением в некоторых местах.

Известно, что основной циклон урагана прошёл мимо региона и направился в сторону Курска, что позволило избежать более серьёзных проблем.

В воскресенье в Крыму произошёл мощный ураган, который привёл к затоплению домов в Евпатории. Многие жители остались без света и воды, а некоторым пришлось эвакуироваться с крыш домов.

В связи с этим белгородцы начали задавать вопросы о состоянии санатория «Бригантина „Белогорье““ и о безопасности отдыхающих в нём детей. Министр здравоохранения Андрей Иконников заверил, что все дети находятся в безопасности, а санаторий работает в штатном режиме. Ребят накормили, провели с ними зарядку и отвели на просмотр фильма. А после обеда им организовали кружки и урок „Разговоры о важном“.

Что происходит с детьми в «Бригантине „Белогорье“» в охваченном штормом Крыму?
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#Белгородская область#Итоги#Евпатория#Чиновники#Отпуск#Санаторий#Белгород#Вячеслав Гладков#Итоги дня#Бригантина Белогорья#Валентин Демидов#Александра Склярова#Сергей Довгалюк#Водный транспорт
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