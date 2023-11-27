В Белгороде хотят развивать водный транспорт, пока санаторий в Крыму чуть не затопило

В связи с этим белгородцы начали задавать вопросы о состоянии санатория «Бригантина „Белогорье““ и о безопасности отдыхающих в нём детей. Министр здравоохранения Андрей Иконников заверил, что все дети находятся в безопасности, а санаторий работает в штатном режиме. Ребят накормили, провели с ними зарядку и отвели на просмотр фильма. А после обеда им организовали кружки и урок „Разговоры о важном“.