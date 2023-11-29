Осталось четверо: в 2024 году начнёт работать новый директор санатория «Красиво»

Министр здравоохранения Андрей Иконников утром 29 ноября встретился с кандидатами на должность директора санатория «Красиво». Каждый претендент должен будет выехать в санаторий, пообщаться с заместителями и придумать свои варианты улучшения работы учреждения. Выберут нового директора, основываясь на выдвинутых белгородцами предложениях.