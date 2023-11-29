Осталось четверо: в 2024 году начнёт работать новый директор санатория «Красиво»

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Министр здравоохранения Андрей Иконников утром 29 ноября встретился с кандидатами на должность директора санатория «Красиво». Каждый претендент должен будет выехать в санаторий, пообщаться с заместителями и придумать свои варианты улучшения работы учреждения. Выберут нового директора, основываясь на выдвинутых белгородцами предложениях.
В настоящий момент проводится второй этап конкурса. За место руководителя борются четыре человека. Приступить к исполнению обязанностей новый директор сможет уже с начала 2024 года.
Ранее некоторые белгородцы жаловались на предыдущего директора санатория «Красиво». Евгений Литвин не согласился с обвинениями и высказал свою позицию.
Спустя время минздрав организовал конкурс на должность директора санатория. На первом этапе интервью провели с 15 кандидатами.