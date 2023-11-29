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Санаторий

Осталось четверо: в 2024 году начнёт работать новый директор санатория «Красиво»

29 ноября 2023, 14:32
Фото: 1MI
Санаторий

В белгородском санатории «Красиво» с 2024 года будет новый директор

В настоящий момент проходит второй этап конкурса. Выбрать нового руководителя решили после жалоб белгородцев на предыдущего директора. К работе выбранный кандидат приступит уже в начале 2024 года.
Сюжет
Конкурс

Министр здравоохранения Андрей Иконников утром 29 ноября встретился с кандидатами на должность директора санатория «Красиво». Каждый претендент должен будет выехать в санаторий, пообщаться с заместителями и придумать свои варианты улучшения работы учреждения. Выберут нового директора, основываясь на выдвинутых белгородцами предложениях.

В настоящий момент проводится второй этап конкурса. За место руководителя борются четыре человека. Приступить к исполнению обязанностей новый директор сможет уже с начала 2024 года.

Ранее некоторые белгородцы жаловались на предыдущего директора санатория «Красиво». Евгений Литвин не согласился с обвинениями и высказал свою позицию.

Спустя время минздрав организовал конкурс на должность директора санатория. На первом этапе интервью провели с 15 кандидатами.

Заявку на должность директора «Красиво» прислали из Санкт-Петербурга
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#Белгородская область#Конкурс#Кандидаты#Санаторий#Белгород#Андрей иконников#Санаторий красиво#Александра Склярова
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