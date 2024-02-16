«К сожалению, обстрелы будут продолжаться»: Картаполов — об атаках на Белгород

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
15 февраля Белгород попал под мощный обстрел со стороны Украины. И атаки на город будут продолжаться, считает глава комитета Госдумы по обороне — генерал Андрей Картаполов. Обстрелы он считает вымещением злости за неудачи ВСУ на линии соприкосновения.
Возможно, это прозвучит сурово, но нужно чётко понимать: Белгород был и останется одной из приоритетных целей для Вооружённых сил Украины. Это город, который находится фактически в прифронтовой зоне.
Андрей Картаполов
По этой причине, считает глава комитета ГД, обстрелы продолжатся. По его мнению, единственный способ их прекратить — успешно завершить спецоперацию.
Также Картаполов рассказал, что невозможно чётко определить, по каким районам нужно ударить, чтобы снять угрозы для Белгорода полностью. Это обусловлено особенностями современной техники — она мобильна, может перемещаться.
Генерал объяснил и то, чем обусловлен выбор «вампиров» для атак на Белгород. По его словам, обстрелы города не носят тактического характера и являются лишь актом устрашения.
На мой взгляд, их выбор обусловлен тем, что они спроектированы таким образом, чтобы наносить максимум повреждений при неприцельной стрельбе. <…> Я уверен, что при запуске ракет ВСУ даже особо никуда не целятся — просто выпускают залп наугад в направлении города в надежде нанести как можно больше повреждений и вызвать наибольший социальный эффект.
Андрей Картаполов
15 февраля ВСУ атаковали Белгород из РСЗО Vampire. ПВО сбила 14 воздушных целей. В результате атаки противника погибли семь человек, в том числе ребёнок. Пострадали ещё 20 жителей. Среди тех, кто получил ранения, были и дети.
Накануне после того, как над городом раздались звуки взрывов, объявили ракетную опасность и включили сирены. Вскоре стало известно о попадании снаряда в торговый центр по улице Плеханова. Ещё одно попадание было на школьный стадион по улице Спортивной.
Поинтересовались у Картаполова и по поводу усиления противовоздушной обороны. Как объяснил глава комитета Госдумы, такая работа ведётся.
Белгород и его жителей мы никогда не бросали и не бросаем и делаем всё возможное, чтобы обеспечить им максимально возможный уровень защиты.
Андрей Картаполов
Также у генерала спросили, возможно ли временное отселение людей с обстреливаемых территорий. Картаполов уверен, что противник именно этого и добивается, чтобы просто посеять панику.
Накануне стало известно, что Россия вынесет на рассмотрение Совета безопасности ООН обстрел Белгорода, случившийся 15 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее «очередным актом терроризма со стороны киевского режима».
Спустя некоторое время стало известно, что генсек ООН выразил своё недовольство в связи с нападениями на мирное население и гражданскую инфраструктуру Белгорода. Он подчеркнул неприемлемость таких действий и призвал к немедленному прекращению ударов.