Мирный житель погиб в зоне ЧС, а экс-мэр Белгорода остаётся под арестом

Белгородец пытался разобрать противопехотную мину, при этом находился он в селе с актуальным режимом ЧС. Сегодня также стало известно, что Антон Иванов останется в СИЗО как минимум до июня. Кроме того, белгородцам ответили, планируется ли в регионе вводить запрет на работу мигрантов в такси.

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