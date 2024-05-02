Мирный житель погиб в зоне ЧС, а экс-мэр Белгорода остаётся под арестом

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Бывший градоначальник Белгорода Антон Иванов останется под арестом в СИЗО как минимум до 5 июня 2024 года. Уголовное дело против него пока находится на этапе предварительного следствия, материалы в суд ещё не направляли.
Напомним, что экс-мэра задержали в марте 2023 года спустя несколько месяцев после отставки. В должности главы областного центра он пробыл чуть менее года.
Его подозревают в получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Срок содержания Иванова под стражей продлили уже во второй раз. Изначально его помещали в СИЗО до 5 июля 2023 года, затем арест продлили — до 5 сентября того же года.
Иванов уже пытался добиться изменения меры пресечения на домашний арест, но суд ему отказал.
Жители Белгородской области интересуются, планируется ли запретить мигрантам работать в такси. Соответствующий опрос белгородцы предложили провести в интернете, чтобы узнать мнение большинства местных жителей.
Однако министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко отметил, что вопрос введения подобного запрета пока не рассматривался.
Напомним, что соответствующий запрет теперь будет действовать в Курской области. Его приняли по решению большинства опрошенных курян: 82% жителей из 42 тыс. респондентов проголосовали за введение ограничения. Однако в соседнем регионе мигрантам всё ещё дают возможность получить российское гражданство и продолжать свою деятельность.
С самой ночи в Белгородской области неспокойно. В тёмное время суток система ПВО уничтожила над регионом один БПЛА. Ещё минимум шесть украинских беспилотников сбивали над регионом с 10 часов утра до пяти часов вечера. О последних двух уничтоженных воздушных целях в Минобороны РФ сообщили в 17:31.
О последствиях на земле после работы системы ПВО в ведомстве не сообщили.
Ещё один БПЛА сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал.
Вечером также стало известно о белгородце, который, находясь в селе Вторая Наумовка Белгородского района, где долгое время действует режим ЧС, пытался разобрать противопехотную мину. Она сдетонировала — житель получил несовместимые с жизнью раны.