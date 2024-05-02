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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов

Что происходит с делом экс-мэра Белгорода Антона Иванова?

2 мая 2024, 12:20
Фото: страница Антона Иванова в ВК
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов

Экс-мэру Белгорода Антону Иванову продлили арест до 5 июня

О продлении ареста бывшего мэра Белгорода Антона Иванова стало известно 2 мая. На сегодняшний день следствие продолжает собирать данные, материалы уголовного дела ещё не отправляли в суд, сообщили журналистам «Открытого Белгорода».

Бывшему мэру Белгорода Антону Иванову продлили срок нахождения в СИЗО до 5 июня 2024 года. Также стало известно, что уголовное дело в настоящий момент находится на стадии предварительного расследования, его материалы в суд ещё не направляли.

Иванова задержали совместно с ФСБ в марте 2023 года. На тот момент он уже уволился с должности мэра Белгорода. На этом посту Антон Иванов проработал менее года.

Иванова подозревают в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Изначально экс-мэра помещали в СИЗО до 5 июля 2023 года, затем — до 5 сентября того же года. В этот раз срок вновь увеличили. Ранее Иванов пытался добиться замены содержания под стражей на домашний арест, но успеха не добился.

Экс-мэру Белгорода вновь продлили арест
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