Что происходит с делом экс-мэра Белгорода Антона Иванова?

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Бывшему мэру Белгорода Антону Иванову продлили срок нахождения в СИЗО до 5 июня 2024 года. Также стало известно, что уголовное дело в настоящий момент находится на стадии предварительного расследования, его материалы в суд ещё не направляли.
Иванова задержали совместно с ФСБ в марте 2023 года. На тот момент он уже уволился с должности мэра Белгорода. На этом посту Антон Иванов проработал менее года.
Иванова подозревают в получении взяток и превышении должностных полномочий.
Изначально экс-мэра помещали в СИЗО до 5 июля 2023 года, затем — до 5 сентября того же года. В этот раз срок вновь увеличили. Ранее Иванов пытался добиться замены содержания под стражей на домашний арест, но успеха не добился.