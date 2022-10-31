Чем запомнился Антон Иванов на посту мэра Белгорода

Помимо этого, запомнился мэр и многочисленными выездами к местам разрушений после обстрелов ВСУ, а также скандалом с установкой арт-объекта «Калейдоскоп» на Везёлке, когда создатель объекта подала в суд на Белгорблагоустройство. БГБ не оплатило выполненную работу. Кроме того, недавно в Белгороде пытались нарисовать странный мурал с девочкой на фасаде дома. Мурал рисовать передумали, а мэр объяснил, что работы приостановили, так как рисунок отличается от эскиза, который согласовали жители дома и мэрия в 2020 году.