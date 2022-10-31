Чем запомнился Антон Иванов на посту мэра Белгорода

Сегодня, 31 октября, стало известно, что мэр Антон Иванов покидает свою должность. Два месяца не хватило Иванову, чтобы отпраздновать год на посту мэра. На должность главы администрации его назначили 21 декабря в ходе 43-й сессии горсовета. Редакция «Бел.Ру» решила вспомнить, чем же на посту градоначальника отличился мэр Иванов.
Почти на каждом оперативном совещании правительства губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выражал своё недовольство работой Антона Иванова. Градоначальнику доставалось практически по всем пунктам рабочей повестки.
Губернатор критиковал Антона Иванов за плохую уборку снега, за проблемы с поставкой оборудования по госконтрактам, а также за слабую подготовку к совещанию. В конце лета текущего года Антон Иванов во время совещания не смог пояснить, сколько власти отработали обращений и жалоб от горожан за неделю. Губернатору это не понравилось.
Критиковали Иванова и за переименование остановки «5 Августа» на улице Щорса. Летом остановочный комплекс получил название в честь клиники Владимира Зотова «Евромед-премиум». Губернатора удивили эти изменения, вскоре остановке вернули её прежнее название.
Волну критики получил мэр также за идею об установке волейбольной площадки на Соборной площади. После встречи с горожанами Иванов передумал ставить там площадку.
Напомним также, что при Иванове с дорог Белгорода исчезли все троллейбусы. Состояние троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций находилось в критическом состоянии. На реновацию контактной сети необходимо было больше 1,5 млрд рублей. Поэтому от троллейбусов пришлось отказаться.
На сегодняшнем оперативном совещании правительства в адрес мэрии прозвучала критика из-за плохой подготовки подвалов и работы с общественными организациями.
Во время совещания замгубернатора Ольга Медведева заявила, что в Белгороде самые низкие показатели по работе с общественными организациями. Антон Иванов не согласился с критикой, но сказать о том, сколько грантов от Фонда президентских грантов и из областного бюджета получили эти организации, не смог. До этого Иванов заявил, что администрация ведёт тесную работу с НКО.
Спросили с мэра и за плохую подготовку подвалов в МКД как мест укрытий. Многие подвалы не приспособлены к нахождению в них людей, а в некоторых многоэтажках дома УК разместила информацию о том, что ключ находится у них в офисе, а не у жителей дома.
В июне Антона Иванова прифотошопили к снимку со стипендиатами. На фото были изображены лауреаты персональной стипендии в номинации «Триумф». Снимок мэр охарактеризовал как «шедевр фотошопа».
В июле текущего года мэрия выкупила акции «Мастерславля». Власти города объяснили выкуп «Мастерславля» угрозой создания ночного клуба. Также мэр заявлял, что организация устарела и нуждается в реновации.
Помимо этого, запомнился мэр и многочисленными выездами к местам разрушений после обстрелов ВСУ, а также скандалом с установкой арт-объекта «Калейдоскоп» на Везёлке, когда создатель объекта подала в суд на Белгорблагоустройство. БГБ не оплатило выполненную работу. Кроме того, недавно в Белгороде пытались нарисовать странный мурал с девочкой на фасаде дома. Мурал рисовать передумали, а мэр объяснил, что работы приостановили, так как рисунок отличается от эскиза, который согласовали жители дома и мэрия в 2020 году.
Напомним, сработаться с новым губернатором не получилось и у экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна. Вячеслав Гладков работу Галдуна также постоянно критиковал. Однажды мэрии Белгорода досталось от главы региона за плохую уборку территории. После этого скандала с должности ушёл Василий Голиков. Резонанс также вызвала информация о строительстве крематория, идея о замене плитки в городе на асфальт и реконструкция проспекта Богдана Хмельницкого.
Стоит отметить, что Юрий Галдун явно пользовался большей поддержкой и уважением горожан, нежели Иванов. С Антоном Ивановым не сложилось ни у губернатора, ни у горожан.
Напомним, исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Валентин Демидов. О дате проведения конкурса на должность главы администрации сообщат позже. Нового главу горадминистрации выберут депутаты горсовета.