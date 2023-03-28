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Экс-мэр Белгорода Антон Иванов сменил адвоката

28 марта 2023, 20:50
Фото: Антон Иванов / "ВКонтакте"
Адвокат экс-мэра Белгорода Елена Палымова Антона Иванова сообщила, что расторгла соглашение с подозреваемым в получении взятки чиновником.

Адвокат экс-мэра Антона Иванова Елена Палымова написала в своём блоге следующее: «Я не беру проекты в Белгороде под личное ведение». Таким образом, можно сделать вывод, что она больше не имеет никакого отношения к бывшему сити-менеджеру Белгорода.

В социальных сетях адвокат ответила Бел.Ру, что расторгла соглашение с мэром. По её словам, инициатором выступила она.

У него прекрасный адвокат, о существовании которого я знала изначально.
Елена Палымова

Как Бел.Ру сообщил анонимный источник, у Антона Иванова теперь новый адвокат — Неклюдов.

Напомним, что о задержании Антона Иванова стало известно утром 8 марта. Бывшего мэра обвиняют в получении взятки в виде автомобиля на сумму около 3 млн рублей. Иванова заключили под стражу, однако его уже экс-адвокат с таким решением не согласна.

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