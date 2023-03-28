Экс-мэр Белгорода Антон Иванов сменил адвоката

Posted Сегодня, 20:50
Published Сегодня, 20:50
Modified Сегодня, 20:52
Updated Сегодня, 20:52
Адвокат экс-мэра Антона Иванова Елена Палымова написала в своём блоге следующее: «Я не беру проекты в Белгороде под личное ведение». Таким образом, можно сделать вывод, что она больше не имеет никакого отношения к бывшему сити-менеджеру Белгорода.
В социальных сетях адвокат ответила Бел.Ру, что расторгла соглашение с мэром. По её словам, инициатором выступила она.
У него прекрасный адвокат, о существовании которого я знала изначально.
Елена Палымова
Как Бел.Ру сообщил анонимный источник, у Антона Иванова теперь новый адвокат — Неклюдов.
Напомним, что о задержании Антона Иванова стало известно утром 8 марта. Бывшего мэра обвиняют в получении взятки в виде автомобиля на сумму около 3 млн рублей. Иванова заключили под стражу, однако его уже экс-адвокат с таким решением не согласна.