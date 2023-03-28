Экс-мэр Белгорода Антон Иванов сменил адвоката

Напомним, что о задержании Антона Иванова стало известно утром 8 марта. Бывшего мэра обвиняют в получении взятки в виде автомобиля на сумму около 3 млн рублей. Иванова заключили под стражу, однако его уже экс-адвокат с таким решением не согласна.