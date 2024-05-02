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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Сбитый беспилотник

С утра над Белгородской областью сбили минимум шесть украинских БПЛА

2 мая 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney
Сбитый беспилотник

Белгородцам объяснили причину частых громких звуков над регионом

В четверг, 2 мая, над Белгородской областью сбили шесть беспилотников. Есть ли последствия на земле, неизвестно. О сбитых воздушных целях сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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СВО

За сегодняшний день, 2 мая, в Белгородской области система ПВО уничтожила минимум четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Первую воздушную цель сбили около 10:30, вторую — в 11:25. Следующие беспилотники уничтожили в 14:50 и 15:10. При ликвидации последнего жители Белгорода и Белгородского района услышали громкий звук.

О последствиях на земле после работы системы ПВО не сообщалось. Районы, над которыми сбили БПЛА, в пресс-службе Минобороны РФ не назвали.

Дополнение: спустя время в военном ведомстве уточнили, что ещё два беспилотника ПВО уничтожила в период с 16:40 до 17:05. Таким образом, число уничтоженных днём воздушных целей увеличилось до шести.

Отметим, что минувшей ночью над регионом сбили ещё один беспилотник. Пять БПЛА также уничтожили над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и один — над Курской областью.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#СВО#Система ПВО#БПЛА
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