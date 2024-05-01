Шесть беспилотников сбили ночью над территорией России

В ночь с 30 апреля на 1 мая над территорией Российской Федерации дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА самолётного типа ВСУ. Из них три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.