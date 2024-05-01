Шесть беспилотников сбили ночью над территорией России

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
В ночь с 30 апреля на 1 мая над территорией Российской Федерации дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА самолётного типа ВСУ. Из них три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.
Напомним, накануне FPV-дрон атаковал Щетиновку в Белгородском районе. Повреждения получила кровля частного дома. Также в результате атаки задело линию электропередачи.
Также противник ударил беспилотником по Петровке. В результате повреждена «Газель» на территории сельхозпредприятия.