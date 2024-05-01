Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Шесть беспилотников сбили ночью над территорией России

Шесть беспилотников сбили ночью над территорией России

1 мая 2024, 06:17
Фото: 1MI
Один из них уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

В ночь с 30 апреля на 1 мая над территорией Российской Федерации дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА самолётного типа ВСУ. Из них три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.

Напомним, накануне FPV-дрон атаковал Щетиновку в Белгородском районе. Повреждения получила кровля частного дома. Также в результате атаки задело линию электропередачи.

Также противник ударил беспилотником по Петровке. В результате повреждена «Газель» на территории сельхозпредприятия.

ВСУ атаковали беспилотником сельхозпредприятие под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Восемь человек пострадали после атаки беспилотников в Белгородской областиСтало известно, что за громкий звук слышали днём в Белгородском районеРедактор белгородского Telegram-канала попал под атаку ВСУ и рассказал о случившемся
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Россия#Кровля#Белгород#Минобороны#Воронежская область#Щетиновка#СВО#Беспилотники
Подпишитесь
Вой сирен, обстрел, падение FPV-дрона: неспокойный выходной выдался у белгородцев
30 апреля, 15:31
Обстановка не помеха: Белгород по цене небольших квартир обошёл соседей по Черноземью
30 апреля, 08:32
Конфликт в «Фортуне-Авто» в Белгороде: чем всё закончилось?
30 апреля, 06:00
Белгородцы стали свидетелями необычного явления
Сегодня, 07:41
Разрушения в приграничье: дроны ВСУ угодили в хозпостройку и коммерческий объект
Сегодня, 08:02
В Минобороны показали кадры уничтожения миномётов ВСУ в белгородском приграничье
Сегодня, 07:15
"