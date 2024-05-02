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Published Сегодня, 07:08

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Беспилотник

Из-за атаки беспилотников ВСУ на время остались без света два района

2 мая 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Под атакой беспилотников ВСУ оказались два района Орловской области

Атака БПЛА произошла минувшей ночью в Глазуновском и Свердловском районах Орловской области. Дроны повредили объекты энергетической инфраструктуры. Некоторые домовладения остались без света, сообщает «ОрелTimes».
Сюжет
СВО

Ночью 2 мая Орловская область оказалась под атакой БПЛА. Под удар ВСУ попали Глазуновский и Свердловский районы. Во время ликвидации дронов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Часть домовладений на время осталась без электричества, сообщил глава региона Андрей Клычков.

На месте работают оперативные службы — устраняют последствия и восстанавливают электроснабжение.

Как стало известно изданию, без света остались жители посёлка Змиевка. Сейчас электричество в населённом пункте восстановили.

Информации о пострадавших нет.

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#Алина Харина#Происшествия#Орловская область#Белгород#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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