Из-за атаки беспилотников ВСУ на время остались без света два района

Ночью 2 мая Орловская область оказалась под атакой БПЛА. Под удар ВСУ попали Глазуновский и Свердловский районы. Во время ликвидации дронов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Часть домовладений на время осталась без электричества, сообщил глава региона Андрей Клычков.