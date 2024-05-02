Из-за атаки беспилотников ВСУ на время остались без света два района

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Ночью 2 мая Орловская область оказалась под атакой БПЛА. Под удар ВСУ попали Глазуновский и Свердловский районы. Во время ликвидации дронов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Часть домовладений на время осталась без электричества, сообщил глава региона Андрей Клычков.
На месте работают оперативные службы — устраняют последствия и восстанавливают электроснабжение.
Как стало известно изданию, без света остались жители посёлка Змиевка. Сейчас электричество в населённом пункте восстановили.
Информации о пострадавших нет.